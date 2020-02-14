82-річна Джейн Фонда знялась у стильній фотосесії для глянцю та розповіла про пластичні операції

82-річна Джейн Фонда стала запрошеною зіркою березневого номера канадського Elle. Там жінка зізналась, що незважаючи на вік та подвійну боротьбу з онкологією більше не буде вдаватись до пластичних операцій, хоч раніше і не відмовлялась від них.

Для відомого глянцевого журналу Джейн Фонда приміряла декілька весняних образів, а автором знімків став Max Abadian.

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Джейн Фонда для Elle Canada / Фото: Max Abadian, Elle Canada

Легендарна американська актриса за своє життя зіграла не лише у численних кінострічках, а й стикалась з труднощами особистого характеру – жінка двічі боролась з онкозахворюванням. Незважаючи на це, вона зберегла красу тіла, яку і не планує покращувати за допомогою пластичних хірургів.

Що відомо про хвороби Джейн Фонди?У 2018 році Джейн Фонда зізналась, що у 2010-му пережила онкологію – тоді їй діагностували рак грудей. Пухлину виявили зовсім випадково під час чергового медогляду, після чого успішно її видалили. Вже у 2018 році хвороба знову наздогнала актриса, але вже у формі ракового утворення на нижній губі. Тоді ж зірка теж успішно поборола недугу.

Я втомилася прикидатися, вистачить! Я більше не зроблю собі жодної пластичної операції – більше не збираюся себе різати. Я виконала велику роботу, щоб стати впевненішою в собі. Мені було нелегко. Я чесно кажу, це була довга і тривала боротьба для мене,

– зізналась актриса.

За її словами, раніше вона неодноразово зверталась до послуг "лікарів краси", оскільки мала чималу невпевненість у собі з дитинства. Великий відбиток на це наклало і самогубство матері.

"Я знала, що якщо скажу правду, багато жінок мене зрозуміють. У більшості з нас однакові проблеми: ми вважаємо, що недостатньо гарні, красиві, повинні догоджати всім, починаючи з батька, недостатньо стрункі, розумні ... Я виросла в 1950-х, тоді моя мати наклала на себе руки, і я несвідомо підбудовувалася під чоловіків і їхню думку. Мені досі дуже важко це подолати", – зауважила Джейн.