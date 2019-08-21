85-річний Ларрі Кінг подав на розлучення зі своєю сьомою дружиною: деталі розставання

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Ларрі Кінг і Шоун Кінг
Ларрі Кінг і Шоун Кінг / PageSix

Американський тележурналіст Ларрі Кінг у віці 85-ти років вирішив змінити своє особисте життя і подав на розлучення з 59-річною акторкою Шоун Кінг. Знамените подружжя прожило у шлюбі 22 роки.

Про розставання американської акторки та ведучого популярної програми повідомляє видання The Blast.

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Тележурналіст Ларрі Кінг вирішив розірвати шлюб з 59-річною Шоун Саутвік після 22 років шлюбу. Причиною розлучення зірка вказав "непримиренні розбіжності", однак фанати пари підозрюють, що у них були напружені відносини і через розподіл майна, а також через зради Шоун.

У 2010 році зірки вже мали намір розлучитися, однак їй вдалося примиритися і забрати заяву із суду. Згідно з чутками, тоді причиною скандалів став роман Шоун Саутвік (Кінг по чоловікові, – LifeStyle 24) з тренером їхніх синів з бейсболу. У 2016 році мережею знову ширилися чутки про стосунки дружини Ларрі Кінга з близьким другом принцеси Діани Річардом Гріном. Однак тоді подружжя також пережило складний період.

А днями Ларрі Кінг, який, як заявляють інсайдери був дуже нещасний у шлюбі протягом останніх 10 років, таки наважився на розлучення. Пара прожила в шлюбі з 1997 року, в якому народилося двоє синів. Шоун Саутвік була восьмою дружиною тележурналіста.

Ларрі Кінг
Ларрі Кінг і Шоун Кінг / Фото Us Weekly

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення Журналісти
Джерело: LifeStyle 24
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