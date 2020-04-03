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89-річний експрезидент Формули-1 Берні Екклстоун вчетверте стане батьком

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Берні Екклстоун / Фото: Getty Images

Легендарний президент Формули-1 Берні Екклстоун у свої 89 років чекає на появу четвертої дитини. Мільярдер зазначив, що має багато вільного часу, тому хоче присвятити себе сім'ї.

Берні Екклстоун пішов на пенсію в січні 2017 року. Зараз він перебуває у шлюбі із 44-річною Фабіаною Флозі. Вони одружилися у 2012 році. Подружжя чекає на поповнення в родині. Для жінки це буде перша дитина, а от для британського мільярдера – четверта. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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За словами Берні, у цьому немає нічого незвичайного. Зараз він не працює, тому має вдосталь часу, щоб практикуватися з дітьми. Чоловік повідомив, що вони із Фабіаною очікують на народження сина. Хлопчик має з'явитися на світ в липні 2020 року. 

Я дуже щасливий за свою дружину, ми вже кілька років чекали цього. Радий, що після того, як я помру, з нею поруч хтось залишиться. У мене є онуки і я з нетерпінням чекаю народження ще однієї дитини,
– розповів мільярдер.

Додамо, у Екклстоуна вже є три доньки. Найстаршу звати Дебора, вона народилася у першому шлюбі і зараз їй 65 років. Від моделі Славіки Екклстоун Берні має двох дочок – 35-річну Тамару та 31-річну Петру. Окрім цього у чоловіка є п'ятеро онуків. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Формула-1 Зіркові батьки Новини LifeStyle
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