89-річний експрезидент Формули-1 Берні Екклстоун вчетверте стане батьком
Легендарний президент Формули-1 Берні Екклстоун у свої 89 років чекає на появу четвертої дитини. Мільярдер зазначив, що має багато вільного часу, тому хоче присвятити себе сім'ї.
Берні Екклстоун пішов на пенсію в січні 2017 року. Зараз він перебуває у шлюбі із 44-річною Фабіаною Флозі. Вони одружилися у 2012 році. Подружжя чекає на поповнення в родині. Для жінки це буде перша дитина, а от для британського мільярдера – четверта. Про це повідомляє видання The Daily Mail.
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За словами Берні, у цьому немає нічого незвичайного. Зараз він не працює, тому має вдосталь часу, щоб практикуватися з дітьми. Чоловік повідомив, що вони із Фабіаною очікують на народження сина. Хлопчик має з'явитися на світ в липні 2020 року.
Я дуже щасливий за свою дружину, ми вже кілька років чекали цього. Радий, що після того, як я помру, з нею поруч хтось залишиться. У мене є онуки і я з нетерпінням чекаю народження ще однієї дитини,
– розповів мільярдер.
Додамо, у Екклстоуна вже є три доньки. Найстаршу звати Дебора, вона народилася у першому шлюбі і зараз їй 65 років. Від моделі Славіки Екклстоун Берні має двох дочок – 35-річну Тамару та 31-річну Петру. Окрім цього у чоловіка є п'ятеро онуків.
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