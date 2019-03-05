Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові

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8 березня 2019 Київ, Львів - афіша подій на 8 березня у Києві, Львові
Афіша подій 8 березня у Києві та Львові / Колаж LifeStyle 24

У день жіночності та краси чудовий настрій подарують концерти. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас підбірку найкращих концертів 8 березня у Києві та Львові цього вихідного дня. Обирайте та насолоджуйтесь.

Свято 8 Березня в Украні припадає на п'ятницю, і буде вихідним, отже нас чекають 3 вихідних, а це хороша можливість сходити на шопінг і відразу на концерт. В Dream Town у Києві пройдуть романтичні концерти весни. 

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Афіша подій 8 березня у Києві

Романтичний ROZHDEN

Коли: 8 березня
Початок концерту: з 18:00 по 20:00
Місце проведення: Dream Town

В Дрімі пройде концерт, на якому виступить найекзотичніший холостяк країни ROZHDEN, талановиті підкорювачі телеканалів Edgar & Emma та героїня кліпів зі змістом – Kuptsova.

8 березня киянок розважатиме ROZHDEN
8 березня киянок розважатиме ROZHDEN

Ведучий вечора – Yaroslove, який відповідатиме за хороший настрій хлопців та дівчат, а також – наповнювати ваші серця коханням. Конкурси, жарти, а для тих, кому менше, ніж 18 років – ще й подарунки. Хоча стоп, подарунки виграти може кожен.

Солодкоголосі Mountain Breeze

Коли: 8 березня
Початок концерту: з 18:00 по 20:00
Місце проведення: Dream Town

 За декілька кроків, у 2 частині ТРЦ Dream Town на вас чекатимуть не менш талановиті та популярні виконавці – інді-гурт Mountain Breeze та зірка серіалу Школа, переможець дитячої "Нової хвилі", володар дівочих сердець Андрій Бойко.

8 березня у Dream Town на вас чекатиме Mountain Breeze
8 березня у Dream Town на вас чекатиме Mountain Breeze

А ведуча вечора неповторна ТАТА додасть драйву всьому дійству. Вхід на обидва концерти – вільний.

Афіша подій 8 березня у Львові

Віртуоз Євген Хмара

Коли: 8 березня
Початок концерту: 19:00
Місце проведення: Театр опери та балету імені С. Крушельницької
Вартість: 550-1200 гривень

Окремі представники сучасної української музики отримують можливість піти в мейнстрім і там зайняти свою нішу, виключно завдяки виробленню власного підходу до створення композицій та працьовитості.

8 березня Євген Хмара із новою програмою у Львові
8 березня Євген Хмара із новою програмою у Львові

Його вміння в музичній імпровізації настільки великі, що він навіть має Голлівудську премію, що відзначає його значні навички. Оцінити пишність його таланту гідно можна буде у Львівському національному академічному театрі опери та балету 8 березня 2019 року.

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Чоловіча колекція. Для найчарівніших

Коли: 8 березня
Початок концерту: 19:30
Місце проведення: Театр імені М. Заньковецької
Вартість: 390-740 гривень

Найкраші романтичні хіти усіх часів — лише для найчарівніших. Павло Табаков, Аніс, Ігор Грохоцький! Справжня "Чоловіча колекція" — проект, що з грандіозним успіхом вже не вперше проходить на кращих сценах країни. Співають лише чоловіки.

Чоловічі пісні для прекрасної половини людства у Львові 8 березня
Чоловічі пісні для прекрасної половини людства у Львові 8 березня

У товаристві харизматичних і талановитих мужчин оживають кавери на найвідоміші композиції, які співали своїм коханим талановиті співаки. Кращі голоси — для найчарівніших!

Діти 90-х. Віктор Павлік

Коли: 8 березня
Початок концерту: 21:00
Місце проведення: FestRepublic
Вартість: 175-350 гривень

Цього разу відвідувачі відриватимуться під улюблені мелодії разом з Віктором Павліком.

Цієї ночі розтане лід на дорогах та відтануть серця. Ріки вийдуть з берегів та зазеленіє трава. Адже першу вечірку сезону розкачає неповторний романтик української сцени, улюбленець усіх жінок – Віктор Павлік,
– додають організатори.

Зі сцени звучатимуть справжні хіти – "Ой, мамо, Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ти подобаєшся мені". Окрім цього, атмосферу вечірку підтримуватимуть Dj Machitas та Dj Boy.

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Теги: LifeStyle Новини культури 8 березня Концерти Афіша
Джерело: LifeStyle 24
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