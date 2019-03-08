8 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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8 березня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 8 березня 2019
Що можна і не можна робити 8 березня / unsplash.com

8 березня – Міжнародний жіночий день. Цього дня відзначаються досягнення жінок у політичній, економічній і соціальній сферах. Сучасне святкування Жіночого дня не має на меті утвердження рівності, а є днем весни, жіночої краси, ніжності, душевної мудрості та уваги до жінки, незалежно від її статусу та віку.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Дем’ян, Іван.

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Народні прикмети на 8 березня

– Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду.

– Горобці в'ють гнізда, а сороки летять в ліс – незабаром прийде тепло.

– Голосно скрекочуть сороки – чекайте новин або приїзду гостей.

– Голосно співають синиці – незабаром встановиться тепла погода.

– Якщо хтось таємно подарував жінці квіти, то вона незабаром закохається, і любов буде взаємною.

– Павук в цей день плете павутину у сім'ї буде щастя. Знімати таку павутину до Великодня не можна.

Що можна робити 8 березня

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2.Вдалий день для відвідування перукаря. Цей день вважається позитивним для стрижки волосся. Процедура приверне енергію та потік грошей.

Що не можна робити 8 березня

1. Не можна відзначати 8 березня в компанії жінок. Якщо дівчина не заміжня – довго ще самотньою буде. 

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Теги: Новини культури LifeStyle 8 березня Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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