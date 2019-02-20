Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українців

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8 березня 2019 вихідний чи ні в Україні - вихідні в березні 2019 Україна
Вихідні у березні 2019: які святкові дні очікують українців / LifeStyle 24

Березень – місяць перших весняних квітів, тепла і сонячних променів. Багато людей мріють про відпочинок та вихідні дні у березні. Щоб детальніше розібратися чи будуть відпочивати українці 8 березня – читайте у нашому матеріалі.

Календар вихідних днів у березні допоможе вам визначити офіційний вихідний, за допомогою якого ви зможете спланувати свій час на відпочинок. Щоб сумлінно спланувати весняні канікули, потрібно знати, скільки вони будуть тривати.

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У березні на українців чекають 11 вихідних днів та 20 робочих днів. Додатковий відпочинок буде також у п'ятницю, 8 березня, у Міжнародний жіночий день. Тож усіх чекає відпочинок на три дні – з п'ятниці по неділю. Відомо, що у четвер, 7 березня, день буде скорочений на 1 годину. 

Щодо свята 8 березня йдуть дискусії про його скасування та переведення у статус будніх днів, але наразі це рішення не ухвалене.

Вихідні у березні
Вихідні у березні 2019 в Україні

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Які святкові дні і вихідні чекають Україну в березні:

3 березня – Всесвітній день письменника;

4-10 березня – Масляна;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

9 березня – Міжнародний день ді-джея;

11 березня – початок Великого посту;

14 березня – День захисту прав споживачів;

15 березня – Всесвітнiй день захисту прав споживачів;

18 березня – День працівника податкової тa митної служби України;

21 березня-27 березня – тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації;

21 березня – Всесвітній день поезії;

22 березня – День таксиста;

24 березня – Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом;

25 березня – День Служби безпеки України;

26 березня – День Внутрішніх військ МВС;

27 березня – Міжнародний день театру.

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Теги: LifeStyle Новини культури Відпочинок
Джерело: 24 канал
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