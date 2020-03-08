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8 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 8 березня / unsplash.com

8 березня відзначається всесвітній день жінок. У це свято згадують та вшановують жінок, які досягнули значних висот в політичній, економічній чи соціальній сфері. Міжнародний жіночий день також вважається святом весни, жіночої краси, ніжності та мудрості. Вітають з цим днем усіх жінок незалежно від віку та статусу.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Дем’ян.

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Народні прикмети на 8 березня

– Горобці гнізда в’ють – холоду більше не буде.

– Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

– Зяблик закричав – до заморозків.

– Туманний день – до сирого літа.

– Якщо граки з південного боку гнізда в’ють, то літо буде холодним і дощовим.

– Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна.

– Сни, побачені днем 8 березня, можуть бути віщими. Здійсняться вони через 7 років.

Що можна робити 8 березня

1. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.

Що не можна робити 8 березня 

1. Сьогодні не рекомендується багато працювати, зекономте свої сили та старайтеся відпочивати за можливості.

Привітання з 8 березня у прозі та віршах
сьогодні
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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