8 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
8 березня відзначається всесвітній день жінок. У це свято згадують та вшановують жінок, які досягнули значних висот в політичній, економічній чи соціальній сфері. Міжнародний жіночий день також вважається святом весни, жіночої краси, ніжності та мудрості. Вітають з цим днем усіх жінок незалежно від віку та статусу.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Дем’ян.
Читайте також: 8 березня: яка справжня історія цього свята – версії про Клару Цеткін, євреїв та повій
Народні прикмети на 8 березня
– Горобці гнізда в’ють – холоду більше не буде.
– Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
– Зяблик закричав – до заморозків.
– Туманний день – до сирого літа.
– Якщо граки з південного боку гнізда в’ють, то літо буде холодним і дощовим.
– Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна.
– Сни, побачені днем 8 березня, можуть бути віщими. Здійсняться вони через 7 років.
Що можна робити 8 березня
1. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.
Що не можна робити 8 березня
1. Сьогодні не рекомендується багато працювати, зекономте свої сили та старайтеся відпочивати за можливості.