Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні

Довгі вихідні у березні – гарна можливість кудись поїхати, побачити щось нове, не використовуючи відпустку. 3 дні – це не так мало, тож у вас є шанс гарно відпочити в Україні. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас цікаві варіанти для відпочинку на 8 березня на різний смак, вам залишається лише обрати те, що подобається.

У 2019 році 8 березня в Україні все ще залишається вихідним. Свято випадає на п'ятницю, отже нас чекають затяжні вихідні 8, 9 та 10 березня. На роботу виходимо у понеділок – 11 березня.

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8 березня – на лижі



Радимо поїхати на лижі

Якщо ви у цьому році так і не каталися на лижах чи сноуборді, то маєте прекрасний останній шанс! Березневі скіпаси часто потрапляють під акції і розпродажі. Житло часто здається дешевше. Дістатись у Карпати можна власною машиною чи поїздами. Якщо обираєте другий варіант, радимо подбати про квитки завчасно.

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Куди поїхати?

Якщо мріяли про елітний Буковель, то зараз це можна зробити значно економніше, ніж у високий сезон. Але є й бюджетніші варіанти. Радимо звернути увагу на гірськолижні курорти "Славське", "Красія", Пилипець, Драгобрат, Ізкі, Орявчик.

До речі, кататися можна не лише в Карпатах! Ми зібрали найкращі точки по областях. Читай у статті, де можна покататися на сноуборді максимально близько від дому.

Помилуватися першими квітами



Вражаюча краса!

Екстремальні види спорту – це не ваше? Душа прагне весняної романтики та краси? Тоді у нас для вас теж є ідея! Ранньою весною у Карпатах та на Закарпатті можна помилуватися цілими килимами з ранніх квітів. До вашої уваги підсніжники, проліски, шафран, білоцвіти.

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Сюди їздять туристичні автобусні тури за дуже лояльними цінами. Якщо ж не любите від когось залежати – вирушайте у подорож самі. Ось кілька локацій, де на початку весни шукати квіткову красу:

- білоцвіти є в урочищі села Бронька, що на Іршавщині;

- білоцвіт і шафран можна знайти на території знаменитої Долини нарцисів;

- у селищі Колочава на території "Старого села" шукайте тисячі шафранів.

Лише пам'ятайте: квіти зривати категорично заборонено законом! А от насолоджуватися красою можна скільки завгодно.

Побудьте туристом у власному місті



Влаштувати туристичну поїздку можна і у власному місті

Якщо можливості поїхати немає – влаштуйте собі відпочинок вдома! Все просто: треба поводитися як турист, забути про домашні справи і роботу, багато гуляти, заходити в музеї і нові заклади харчування, робити фото і радіти життю.

Складіть список місць, куди ви ніяк не можете потрапити через брак часу. Виберіть кав'ярні та ресторани, в яких ще не були. Запропонуйте коханій людині, рідним чи друзям провести ці 3 дні разом. Поводьтеся допитливо, зазирайте у різні двори. Не соромтеся робити багато фотографій! Не забудьте купити собі щось на пам'ять про ці дні: гарненьку дрібничку у якості сувеніру.

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Так ви зекономите на дорозі і житлі, але отримаєте нові емоції!

Як щодо вікенду в Одесі?

Древній одеський Пасаж, побудований у 1898-1899 роках. Його архітектура неповторна і унікальна, у якій чудово поєднується бароко, класика і модерн. Родзинкою споруди є скляний атріум. Комплекс більше подібний на музей ніж на торговий центр.



Родзинкою Одеси є торговий центр "Пасаж"

Внутрішній двір будівлі оздоблений чисельними скульптурами. Усередині знаходиться ціла вулиця з рядами елітних магазинів, ресторації, офіси, а ще управління готелю "Пасаж". Торговий дім зовні дуже схожий та "Пасаж" у Мілані, саме тому ви можете зробити масу чудових фото і отримати незабутні враження.

Романтика фортеці у Кам'янці-Подільському

Кам'янець-Подільський одне з найдавніших міст України! В ньому нараховується більше ста видатних пам'яток історії, які відображають культури семи народностей, що проживають в цьому місті.



Кам'янець-Подільська фортеця – осередок романтики

На усіх підйомах міста розташовані статуї оленів, що охороняють місто. Проте, найбільше вартує вашої уваги фортеця. Вона чудова, як і вдень, так і ввечері.

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