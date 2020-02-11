8 фактів про український фільм "Гола правда", яких ви точно не знали

Напередодні Дня всіх закоханих в прокат вийде український фільм Олександра Бєляка "Гола правда". Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас цікаві факти про комедійну стрічку, яких ви точно не знали раніше.

Раніше ми писали про сюжет фільму "Гола правда", головні ролі в якому зіграють Ксенія Мішина, Слава Камінська, Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук, Євген Ламах, Андрій Джеджула, Поліна Василина та Ольга Арутюнян.

Більше тут: Ксенія Мішина і Слава Камінська з'явилися у трейлері української комедії "Гола правда": відео

А поки до прем'єри залишилося два дні, пропонуємо вам почитати цікаві факти про стрічку, які можуть вас здивувати.

Назва фільму "Гола правда" з'явилася разом з ідеєю самого фільму. На думку режисера Олександра Бєляка вона ідеально описує події стрічки.

На майданчику панувала дружня атмосфера. Під час зйомок усі актори приїхали одним потягом до Одеси та жили разом в одному готелі.

Як відомо, одну з головних ролей виконує відомий український актор Дмитро Ступка, зірка фільмів "Крути 1918" та "Правило бою". Спочатку він мав грати роль, яку згодом віддали Богданові Юсипчуку, а Дмитро перевтілився у власника клубу, в якому, власне, відбуваються події стрічки.

Для Слави Камінської, зірки гурту "НеАнгели", фільм "Гола правда" є другим проєктом, в якому вона виконує одну з головних ролей.



Кадр з фільму "Гола правда" зі Славою Камінською / Пресслужба

Режисер фільму Олександр Бєляк також з'являється у стрічці.

А от Богдану Юсипчуку, аби ідеально відповідати вимогам свого персонжаа, довелося набрати вагу. Актор був вимушений повністю змінити свій раціон і забути про дієту. Він їв багато фастуфуду та пив пиво з сосисками.

На терасі, де знімали одну з сцен, протягом зйомок дерева були ще зеленими. Однак на наступний день після завершення зйомок листя опало.

У "Детекторрумі", кімнаті, де усе таємне стає відомим, зйомки тривали кілька днів поспіль. За словами режисера, у певний момент атмосфера у кімнаті стала дуже напруженою – просто як у фільмі. "До бійки, звісно, не дійшло, але думаю, якби було ще кілька знімальних днів, гримерам довелось би замазувати синці під очима акторів", – зізнався режисер фільму.



Актори з фільму "Гола правда" на зйомках у "Детекторрумі" / Пресслужба