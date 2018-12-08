8 грудня 2018 року вшановують святого Климента, знатного і багатого римлянина. Климент став одним з найближчих сподвижників апостола, пізніше очолив Римську церкву і був четвертим єпископом Риму.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день художника.

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Іменини 8 грудня святкують: Петро, Григорій, Іван, Василій, Ярослав, Іларіон, Олександр, Віктор, Андрій, Павло.

Народні прикмети на 8 грудня

– Якщо йде сніг, то літо буде дощовим.

– Якщо липень був спекотним, то грудень буде морозяним.

– Зимове тепло – на літній холод.

Що можна робити 8 грудня

1. Цього дня треба обов'язково піти до церкви для того, щоб помолитися святому Клименту. Кажуть, що молитви цього дня допоможуть захистити дітей.

2. Щоб справи пішли добре, день треба починати натщесерце.

Що не можна робити 8 грудня

1. За народним повір'ям, цього дня не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути завжди бадьорим і веселим – тоді мороз нагородить міцним здоров'ям.

2. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.