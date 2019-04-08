8 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

8 квітня 2019 року вшановується день Архангела Гавриїла, який був дуже наближеним до Бога. Його дуже шанують у християнстві. Архангелу Гавриїлу часто моляться від позбавлення хвороби.

Іменини сьогодні святкують: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна.

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Народні прикмети на 8 квітня

– Якщо черемха зацвіла – можна картоплю висаджувати.

– Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

– Заморозки цього дня – прикмета того, що весна буде холодною, а літо прийде ще нескоро.

Що можна робити 8 квітня

1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати. 2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 8 квітня