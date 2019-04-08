8 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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8 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 8 квітня / allatravesti.com

8 квітня 2019 року вшановується день Архангела Гавриїла, який був дуже наближеним до Бога. Його дуже шанують у християнстві. Архангелу Гавриїлу часто моляться від позбавлення хвороби.

Іменини сьогодні святкують: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна.

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Народні прикмети на 8 квітня

– Якщо черемха зацвіла – можна картоплю висаджувати.
 
– Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.
 
– Заморозки цього дня – прикмета того, що весна буде холодною, а літо прийде ще нескоро.
 
Що можна робити 8 квітня
 

1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 8 квітня

1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.

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Теги: LifeStyle Релігія Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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