8 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 квітня 2019 року вшановується день Архангела Гавриїла, який був дуже наближеним до Бога. Його дуже шанують у християнстві. Архангелу Гавриїлу часто моляться від позбавлення хвороби.
Іменини сьогодні святкують: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна.
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Народні прикмети на 8 квітня
1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.
Що не можна робити 8 квітня
1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.
2. Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.