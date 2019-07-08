8 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

83 Читать новость на русском
8 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 8 липня / Фото з відкритих джерел

8 липня в народному календарі відзначають День Петра і Февронії. У народі ці святі вшановувалися як покровителі подружньої любові і щастя. Прийнято молитися саме цим святим про сімейне благополуччя.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Петро, Федір.

Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день

Народні прикмети на 8 липня

– Спекотний день – тепло протримається ще 40 днів, після чого розпочнеться осіння погода.

– Засуха в липні – не чекайте грибів до самої осені.

– Якщо на Петра і Февронію, 8 липня, купець буде працювати пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток.

Що можна робити 8 липня

1. Можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей – ці справи сьогодні супроводжуватиме успіх і вони принесуть позитивні плоди.

Що не можна робити 8 липня

1. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.

blog_ava
Головні новини 7 липня: новий очільник на Луганщині і скандал з Філаретом
сьогодні
4235
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
7 липня 14:29 Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
3108
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
6 липня 10:39 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
29158
Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
6 липня 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
Наталія Печерська 1839
Святкування Івана Купала: стара спадщина чи стильне свято?
6 липня 09:34 Святкування Івана Купала: стара спадщина чи стильне свято?
896
Він менший, ніж найменший купальник у світі: історія купальника "бікіні", який змінив світ моди
5 липня 19:11 Він менший, ніж найменший купальник у світі: історія купальника "бікіні", який змінив світ моди
1051
Новини
Більше новин
Залиште відгук