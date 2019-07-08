8 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

8 липня в народному календарі відзначають День Петра і Февронії. У народі ці святі вшановувалися як покровителі подружньої любові і щастя. Прийнято молитися саме цим святим про сімейне благополуччя.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Петро, Федір.

Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день Народні прикмети на 8 липня

– Спекотний день – тепло протримається ще 40 днів, після чого розпочнеться осіння погода.

– Засуха в липні – не чекайте грибів до самої осені.

– Якщо на Петра і Февронію, 8 липня, купець буде працювати пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток.

Що можна робити 8 липня

1. Можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей – ці справи сьогодні супроводжуватиме успіх і вони принесуть позитивні плоди.

Що не можна робити 8 липня

1. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.