8 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 липня в народному календарі відзначають День Петра і Февронії. У народі ці святі вшановувалися як покровителі подружньої любові і щастя. Прийнято молитися саме цим святим про сімейне благополуччя.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Петро, Федір.
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Народні прикмети на 8 липня
– Спекотний день – тепло протримається ще 40 днів, після чого розпочнеться осіння погода.
– Засуха в липні – не чекайте грибів до самої осені.
– Якщо на Петра і Февронію, 8 липня, купець буде працювати пліч-о-пліч з дружиною весь день, то в родині весь рік буде достаток.
Що можна робити 8 липня
1. Можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей – ці справи сьогодні супроводжуватиме успіх і вони принесуть позитивні плоди.
Що не можна робити 8 липня
1. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.