8 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

8 лютого 2019 року вшановують пам'ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і ченець, якого церковнослужителі зарахували до лику святих. Чому 8 лютого – один з найтаємничіших днів – читайте далі.

8 лютого вважається дуже таємничим і містичним днем. За переказами, саме цього дня померлі родичі тужать за своїми рідними, які залишилися у цьому світі. Вважається, що якщо про них не згадувати, не ходять на кладовище, то вони прийдуть до вашої оселі.

Іменини сьогодні святкують: Федора, Марії, Аркадія, Павла.

Читайте також: Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято

Народні прикмети на 8 лютого

– Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане швидко.

– Якщо на Федора Студита ви побачили мертвого, то потрібно обов'язково відслужити молебень в церкві, а двір і кути будинку необхідно побризкати святою водою. Таку процедуру можна зробити в будь-який інший день, навіть якщо небіжчик з'явився уві сні.

– Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви. Вважається, що ці рослини відлякують злих духів.

– Цього дня ворожать на погоду. Розсипте жменьку гороху на тарілку і слухайте: якщо він дзвінко вдарився , то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, то можна очікувати снігопаду.

Що можна робити 8 лютого

1. Вдалий час для зміни іміджу. Можете сміливо експериментувати зі зміною зачіски, результат вас неабияк вразить.

Що не можна робити 8 лютого

1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.