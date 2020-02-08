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8 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 8 лютого / Фото з відкритих джерел

8 лютого в народі вшановують пам'ять Федора Студита. В народному календарі цей день вважається дуже таємничою датою. Вважається, що саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки в яких раніше жили. Тож цього дня варто піти в церкву і помолитися за покійних. федір ст

Іменини сьогодні святкують: Федора, Аркадія. 

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Народні прикмети на 8 лютого

– Якщо на Федора Студита ви побачили мертву людину, то обов'язково в кути будинку необхідно побризкати святою водою. Таку процедуру можна зробити навіть якщо вам просто приснився небіжчик.

– Щоб покійні люди не турбували вас, то біля вхідних дверей повісьте пучок горобини або кропиви. За повір'ям, ці рослини відлякують злих духів.

– У цей день ворожать на погоду. Для цього треба розсипати жменьку гороху на тарілку і слухати: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, то можна очікувати снігопаду.

– Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане швидко.

Що можна робити 8 лютого

1. Цього дня треба помолитися за усіх померлих родичів. 

Що не можна робити 8 лютого

1. Не рекомендується цього дня дивитися на небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме в майбутньому хворобу. 

2. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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