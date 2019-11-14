8-річна дочка Вікторії Бекхем зворушливо привітала з Днем доброти: відео
Зіркове британське подружжя Бекхемів привітало шанувальників у соціальних мережах зі Всесвітнім днем доброти, який відзначається 13 листопада.
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала короткий ролик на своїй сторінці в інстаграмі. У відеопривітанні знялися 8-річна Харпер Севен і ексфутболіст Девід Бекхем.
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У короткому ролику Харпер стоїть біля каміна вітає усіх зі Всесвітнім днем доброти. Дівчинка, яка щиро усміхається на камеру, замилувала багатьох підписників Вікторії.
В іншому відео Вікторія Бекхем закликала кожен день бути добрішими до себе та інших. "Бути добрим – це одна з найважливіших речей", – додає дизайнерка.
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