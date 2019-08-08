8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

72 Читать новость на русском
8 серпня 2019 – свято сьогодні в Україні і що не можна робити
Що можна і не можна робити 8 серпня / Фото з відкритих джерел

8 серпня в народному календарі відзначають день Єрмолая, відомого як одного із мучеників разом з Ермократом і Ерміппом.

Іменини сьогодні святкує: Гнат, Федір.

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 8 серпня

– Вранці роса – вдень буде негода.

– Мухи кусаються на Єрмолая – до дощу.

Що можна робити 8 серпня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання

2. Цього дня слід добре попаритися у лазні, щоб залишатися здоровим впродовж року.

Що не можна робити 8 серпня

1. У цей день намагалися уникати зустрічі зі зміями, адже якщо їх побачити в це свято, то біди не уникнути і незабаром очікуються сильні втрати.

2. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.

3. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.

blog_ava
Українській владі потрібно зробити два важливих кроки, – військовий про війну на Донбасі
сьогодні
7069
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Паразити": південнокорейський фільм, який ви захочете подивитись
7 серпня 18:36 "Паразити": південнокорейський фільм, який ви захочете подивитись
Юлія Ліпенцева 831
Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
7 серпня 14:04 Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
1684
Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест
6 серпня 18:00 Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест
Юлія Михайлова 2833
Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
6 серпня 17:21 Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
1299
Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
6 серпня 11:10 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
1278
Новини
Більше новин
Залиште відгук