8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

8 серпня в народному календарі відзначають день Єрмолая, відомого як одного із мучеників разом з Ермократом і Ерміппом.

Іменини сьогодні святкує: Гнат, Федір.

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Народні прикмети на 8 серпня

– Вранці роса – вдень буде негода.

– Мухи кусаються на Єрмолая – до дощу.

Що можна робити 8 серпня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання

2. Цього дня слід добре попаритися у лазні, щоб залишатися здоровим впродовж року.

Що не можна робити 8 серпня

1. У цей день намагалися уникати зустрічі зі зміями, адже якщо їх побачити в це свято, то біди не уникнути і незабаром очікуються сильні втрати.

2. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.

3. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.