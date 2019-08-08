8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 серпня в народному календарі відзначають день Єрмолая, відомого як одного із мучеників разом з Ермократом і Ерміппом.
Іменини сьогодні святкує: Гнат, Федір.
Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Народні прикмети на 8 серпня
– Вранці роса – вдень буде негода.
– Мухи кусаються на Єрмолая – до дощу.
Що можна робити 8 серпня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання
2. Цього дня слід добре попаритися у лазні, щоб залишатися здоровим впродовж року.
Що не можна робити 8 серпня
1. У цей день намагалися уникати зустрічі зі зміями, адже якщо їх побачити в це свято, то біди не уникнути і незабаром очікуються сильні втрати.
2. За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто.
3. Не сперечайтеся зі старшими за себе людьми.
Джерело: LifeStyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі