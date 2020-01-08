8 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

8 січня християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Православна церква вихваляє Богоматір, яка народила Спасителя.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Йосип, Костянтин, Леонід.

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Народні прикмети на 8 січня

– Якщо за вікном сніг і мороз – літо буде холодним.

– Зграї ворон літають над головою – чекайте на хуртовину.

– Якщо щебечуть синиці – до нічних заморозків.

– Дме північний вітер – до холоднечі.

Що можна робити 8 січня

1. Якщо до вас прийшли колядники, то треба запросити їх в будинок і пригостити солодким, аби увесь рік був у достатку.

2. Маленьку дитину треба підняти вище голови, щоб вона росла високою, міцною і здоровою.

3. Цього дня треба винести з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.

Що не можна робити 8 січня

1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.

2. Не можна пити кисіль – до небіжчика.

3. Не можна займатися в цей день фізичною працею ні чоловікові, ні жінці, адже у них може народитися дитина з фізичними вадами.

4. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.