8 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
8 січня християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Православна церква вихваляє Богоматір, яка народила Спасителя.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Йосип, Костянтин, Леонід.
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Народні прикмети на 8 січня
– Якщо за вікном сніг і мороз – літо буде холодним.
– Зграї ворон літають над головою – чекайте на хуртовину.
– Якщо щебечуть синиці – до нічних заморозків.
– Дме північний вітер – до холоднечі.
Що можна робити 8 січня
1. Якщо до вас прийшли колядники, то треба запросити їх в будинок і пригостити солодким, аби увесь рік був у достатку.
2. Маленьку дитину треба підняти вище голови, щоб вона росла високою, міцною і здоровою.
3. Цього дня треба винести з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
Що не можна робити 8 січня
1. Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
2. Не можна пити кисіль – до небіжчика.
3. Не можна займатися в цей день фізичною працею ні чоловікові, ні жінці, адже у них може народитися дитина з фізичними вадами.
4. Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.