8 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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8 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 8 травня / www.1zoom.ru

8 травня 2019 року відзначають день Святого Марка. Це свято називають по-різному: Марк-ключник, Марків день, бабине свято, Пташине голодування. Святого Марка вважали повелителем весняних дощів. За повір'ям, якщо у травні дощ буде йти хоча б три дні – слід очікувати гарного врожаю. Сьогодні також відзначають День народження Божої корівки.

Іменини сьогодні святкують: Марк, Сергій.

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Народні прикмети на 8 травня

– Зозуля в цей день кує – очікуйте тепла. 

– Гарна погода і сонце віщують рясний урожай.

– Теплий вечір і зоряне небо – чекайте рясного врожаю.

– Ясна погода – прикмета до того, що літо буде спекотним.

– Висока веселка в небі – в найближчі дні погода буде теплою і ясною.

– Низька веселка 8 травня є поганим знаком і провіщає нещастя.

– Птахи з'явилися в городі – очікуйте хороший урожай на деревах і грядках.

– Холодні і часті дощі – меду не чекайте.

– Купчасті хмари вранці – незабаром почнеться гроза.

Що можна робити 8 травня

1. Святому Марку в цей день моляться про те, щоб він уберіг посіви від посухи, просять послати сильні дощі, промовляючи, що малий дощ землю тільки бруднить, а сильний – очищає.

Що не можна робити 8 травня

1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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