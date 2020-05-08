24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

8 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

- Читать новость на русском
8 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 8 травня / Фото з відкритих джерел

8 травня в народному календарі відзначається день Марка, якого вважали повелителем весняних дощів. Називають цей день "Ключник", адже згідно з давнім віруванням, Марко мав ключі від неба, яке він відчиняв для того, аби пролився дощ.

Також сьогодні, 8 травня, відзначається День пам'яті і примирення, Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. День пам'яті і примирення – присвячується жертвам Другої світової війни. Відзначається з 2005 року за ініціативою Організації об'єднаних націй.

Іменини сьогодні святкують: Марко, Сергій.

Читайте також Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей

Народні прикмети на 8 травня

 – Гарна погода і сонце віщують рясний урожай.

 – Теплий вечір і зоряне небо – чекайте рясного врожаю.

 – Ясна погода – прикмета до того, що літо буде спекотним. 

 – Висока веселка в небі – в найближчі дні погода буде теплою і ясною.

 – Птахи з'явилися в городі і саду – буде хороший урожай на деревах і грядках.

 – Купчасті хмари вранці – скоро почнеться гроза.

Що можна робити 8 травня

  1. Цей день вважається успішним, тому рекомендовано починати нові справи. 
  2. Щоб привернути багатство в своє життя, цього дня не можна собі відмовляти ні в чому. Чим швидше ви витратите гроші, тим швидше вони до вас прийдуть. 

Що не можна робити 8 травня

  1. Цього дня не можна проливати воду на землю, адже Марк може залишити поля без води. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
7 травня , 17:43 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році
7 травня , 16:59 5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році
Юлія Михайлова
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
7 травня , 11:01 З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї
Анастасія Манюхіна