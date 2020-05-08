8 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
8 травня в народному календарі відзначається день Марка, якого вважали повелителем весняних дощів. Називають цей день "Ключник", адже згідно з давнім віруванням, Марко мав ключі від неба, яке він відчиняв для того, аби пролився дощ.
Також сьогодні, 8 травня, відзначається День пам'яті і примирення, Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. День пам'яті і примирення – присвячується жертвам Другої світової війни. Відзначається з 2005 року за ініціативою Організації об'єднаних націй.
Іменини сьогодні святкують: Марко, Сергій.
Читайте також Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
Народні прикмети на 8 травня
– Гарна погода і сонце віщують рясний урожай.
– Теплий вечір і зоряне небо – чекайте рясного врожаю.
– Ясна погода – прикмета до того, що літо буде спекотним.
– Висока веселка в небі – в найближчі дні погода буде теплою і ясною.
– Птахи з'явилися в городі і саду – буде хороший урожай на деревах і грядках.
– Купчасті хмари вранці – скоро почнеться гроза.
Що можна робити 8 травня
- Цей день вважається успішним, тому рекомендовано починати нові справи.
- Щоб привернути багатство в своє життя, цього дня не можна собі відмовляти ні в чому. Чим швидше ви витратите гроші, тим швидше вони до вас прийдуть.
Що не можна робити 8 травня
- Цього дня не можна проливати воду на землю, адже Марк може залишити поля без води.