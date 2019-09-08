8 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

8 вересня в народному календарі вшановується пам'ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана.

Іменини сьогодні святкують: Адріан і Наталія.

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Народні прикмети на 8 вересня

– Заморозки вранці 8 вересня віщують ранню і холодну зиму.

– Багато горобини – незабаром настане мороз, а восени часто йтимуть дощі.

– 8 вересня не опало листя берези і дуба – чекай суворої зими.

– Грім гримить – до теплої осені.

– Якщо на небі хмари рідкі – до холоду.

– Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.

Що можна робити 8 серпня

1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати.

Що не можна робити 8 серпня

1. Сваритися з кимось в цей день – до біди.