8 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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8 жовтня 2019 – свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 8 жовтня / Фото з відкритих джерел

8 жовтня в народному календарі відзначають день Сергія Радонезького. Кажуть, що саме з цього дня розпочинається справжня осінь і стає холодно. Подекуди може випасти навіть перший сніг.

Іменини сьогодні святкують: Євген, Максим, Микола, Павло, Роман, Сергій. 

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Народні прикмети на 8 жовтня

– Перший сніг випав 8 жовтня – справжня зима настане 21 листопада.

– Перший сніг випав сухим – літо буде теплим, але не спекотниим. 

– Гарна погода 8 жовтня – такою вона ще буде впродовж трьох тижнів.

Що можна робити 8 жовтня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 8 жовтня

1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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