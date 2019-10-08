8 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
8 жовтня в народному календарі відзначають день Сергія Радонезького. Кажуть, що саме з цього дня розпочинається справжня осінь і стає холодно. Подекуди може випасти навіть перший сніг.
Іменини сьогодні святкують: Євген, Максим, Микола, Павло, Роман, Сергій.
Читайте також: Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Народні прикмети на 8 жовтня
– Перший сніг випав 8 жовтня – справжня зима настане 21 листопада.
– Перший сніг випав сухим – літо буде теплим, але не спекотниим.
– Гарна погода 8 жовтня – такою вона ще буде впродовж трьох тижнів.
Що можна робити 8 жовтня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 8 жовтня
1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Розкішна фата, діамантова обручка і солодкі поцілунки: Гейлі Бібер показала нові фото з весіллясьогодні , 09:42
-
Демі Мур назвала ім'я чоловіка, який зґвалтував її у 15 років: скандальні подробиці7 жовтня , 18:24
-
Конфлікт з батьком: Меган Маркл ніколи в житті не буде знайомити свого сина з Томасом Марклом7 жовтня , 14:49
Коментарі