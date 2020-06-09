9 червня в народному календарі вшановують мученицю Феодору, яка разом з воїном Дидимом постраждали за Христа в період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Леонід.

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Народні прикмети на 9 червня

– Зранку дуже душно – буде дощ найближчим часом.

– Якщо день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.

– Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.

– Дятел гучно стукає в погожий день, значить, буде дощ.

Що можна робити 9 червня

Щоб залучити успіх та щастя в своє життя, дівчатам рекомендують одягати білі сарафани.

Що не можна робити 9 червня

Цей день в народі називають колючим язиком. Сьогодні забороняється жінкам і дівчатам розпускати плітки. Сьогодні не можна в оселі мити підлогу, адже можна вимести всі гроші з хати.



Якщо дятел гучно стукає дзьобом – до дощу