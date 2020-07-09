9 липня в народному календарі вшановується пам'ять святого Давида Солунського, який жив у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія.

Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Давид.

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Народні прикмети на 9 липня

– Спекотна погода – буде ще приблизно 40 спекотних днів з посухою і без опадів.

– Засуха 9 липня – до осені грибів не буде.

– Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекайте поганого покосу.

– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

– Якщо необхідно 9 липня позичити грошей, то покладіть в кишеню траву суниці і тоді можете йти просити в борг.



Сьогодні всім рекомендовано їсти суницю

Що можна робити 9 липня

Вагітним жінкам треба носити суницю в кишені, аби пологи були легкими.

Суницею можна лікувати виразки в цей день.

Що не можна робити 9 липня