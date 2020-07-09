9 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 липня в народному календарі вшановується пам'ять святого Давида Солунського, який жив у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія.
Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Давид.
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Народні прикмети на 9 липня
– Спекотна погода – буде ще приблизно 40 спекотних днів з посухою і без опадів.
– Засуха 9 липня – до осені грибів не буде.
– Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекайте поганого покосу.
– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
– Якщо необхідно 9 липня позичити грошей, то покладіть в кишеню траву суниці і тоді можете йти просити в борг.
Сьогодні всім рекомендовано їсти суницю
Що можна робити 9 липня
- Вагітним жінкам треба носити суницю в кишені, аби пологи були легкими.
- Суницею можна лікувати виразки в цей день.
Що не можна робити 9 липня
- Сьогодні будь-які ситуації намагайтеся вирішити мирним шляхом, постарайтеся ні з ким не сваритися.