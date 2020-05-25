90-річна бабуся Дакоти Джонсон живе з тиграми та левами: фото

Знаменита американська акторка Дакота Джонсон, яка здобула популярність завдяки ролі у стрічці "П'ятдесят відтінків сірого", розповіла про не менш знамениту свою бабусю актрису Тіппі Херден, яка живе у своїй оселі з дикими тваринами. В будинку зірки живе 14 левів та тигрів.

Про незвичну любов своєї бабусі до диких тварин, Дакота Джонсон розповіла на ток-шоу Грема Нортона The Graham Norton Show. Американська акторка Тіппі Херден, відома своїми ролями у фільмах "Птахи" і "Марні" займатися захистом диких тварин почала ще в 1970-х роках.

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Дакота Джонсон розповіла, що бабуся живе в будинку, який розташований на території заповідника Шамбала в місті Ектон, що у штаті Каліфорнія. Раніше в особняку знаменитості жило ще 60 кішок, але зараз їхня кількість зменшилася.

Найзнаменитішим в мережі став кадр, на якому акторка розмовляла по телефону, в той час поки тигр вистрибував з вулиці в кухонне вікно.

Розмова Грема Нортона з Дакотою Джонсон: дивіться відео онлайн

В архівах можна знайти чимало кадрів Тіппі Херден та її доньки Мелані Гріффіт. На світлинах знаменита акторка спокійно годує лева, читає лягнувши на нього, а на інших кадрах її донька купається в басейні, а лев просто сидить поруч.

Відомо, що ще до народження Дакоти Джонсон, лев ледь не вкусив ногу її мами, Мелані Гріффіт. В мережі навіть є кадр з відкритою щелепою хижака. Втім все обійшлося.

Мелані Гріффіт в особняку з левом

Дакота Джонсон розповіла, що після того, як вона народилася, хижаки вже перестали вільно гуляти по особняку та перебували в спеціальних вольєрах.

Що відомо про любов Тіппі Херден до великих кішок

Акторка захопилася великими хижаками після зйомок в Африці у фільмах "Врожай сатани" та "Війна містера Кінгстріта". Первозданна природа і королі савани так надихнули вразливих творчих людей, що Хедрен і Маршалл загорілися ідеєю зняти про левів фільм.

Для того, аби привикнути до хижого звіра та краще розуміти його повадки, цирковий спеціаліст порадив їм взяти до себе додому прирученого лева. Так, у їхньому особняку з’явився цар звірів по кличці Ніл.

Вже у 1973 році другий чоловік знаменитості Ноель Маршалл став режисером фільму "Рев" у якому головну роль виконала матір Дакоти Джонсом Мелані Гріффіт.

У 1983 році Тіппі Херден заснувала благодійний фонд Roar, основною метою якого було інформування про небезпеку тримання вдома левів і тигрів. Втім після десятків років Тіппі Херден все ж таки не наважилася відпустити диких кішок на волю та живе з ними у власному особняку.