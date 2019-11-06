93-річна королева Єлизавета ІІ відмовилася від натурального хутра

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Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / www.news4jax.com

Після критики з боку екоактивістів та поширення руху за збереження життя тварин королева Сполученого Королівства Великої Британії та 15-ти країн Співдружності націй Єлизавета ІІ вирішила відмовитися від виробів з натурального хутра.

Про це зазначається на сайті інозеимного видання The Daily Mail.

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Джерело посилається на книгу мемуарів особистої радниці та головної модельки Єлизавети ІІ Анджели Келлі. Вона зазначила, що вже з 2019 року монархиня використовуватиме лише екохутро.

Якщо Її Величність повинна з'явитися на заході в особливо холодну погоду, з 2019 року, для того, щоб їй було тепло, вона буде використовувати штучне хутро,
– заявила радниця королеви.

Додамо, що Її Величність Єлизавета ІІ полюбляла носити хутро, в якому часто з'являлася на офіційних заходах та королівських прийомах. Її невістка Кейт Міддлтон також часто одягає вбрання, оздоблене натуральним хутром, а також головні убори. Єдиною представницею панівної родини, яка вже давно відмовилася від цього продукту, є Меган Маркл, яка відома своєю феміністською та екологічною позиціями. Однак про відмову герцогині Кембриджської від натурльного продукти поки що мова не йде.

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ у вбранні з хутра / Фото / Business Insider

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон в шапці з натурального хутра / Фото / Glamour 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кіно LifeStyle Єлизавета II Кейт Міддлтон Королівська сім'я Меган Маркл Екологія
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