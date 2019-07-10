93-річна Єлизавета II приголомшує: чому королева взяла у руки лопату – відео

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Єлизавета II
Єлизавета II / www.gettyimages.com

Королева Великобританії Єлизавета II стала гостею події, на якій відзначили сторіччя досліджень у Кембриджському національному інституту агроботаніки.

Так, на честь візиту британської королеви Кембриджу на території закладу співробітники інституту вирішили посадити дерево. Справжнім сюрпризом для всіх став момент, коли Єлизавета II відмовилася від допомоги та взяла лопату, щоб самостійно засипати рослину землею.

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Також для публічного виходу королева Великобританії приміряла вбрання одного зі своїх найулюбленіших кольорів – фуксії. Стильне рожеве пальто з капелюшком у тон виглядали ефектно та елегантно. Під верхній одяг стилісти монарха підібрали світлу сукню з квітковим принтом. 

Завершили образ Єлизавети II білі рукавички, тюльпани на головному уборі та прикраси.

Єлизавета II
Єлизавета II / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gala (@galafr)

 

Єлизавета II

Єлизавета II / Getty Images

Додамо, що днями королева Іспанії Летиція також приміряла яскраве вбрання рожевого кольору під час візиту засідання Королівської ради у справах інвалідів та церемонію вручення премії "Королева Летиція 2018".

королева летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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