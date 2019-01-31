97-річна Айріс Апфель підписала договір з одним із найкращих американських агенств IMG Models

Американська дизайнерка і бізнесвумен Айріс Апфель доводить сучасному суспільству, що починати ніколим не пізно. У 97 років вона вирішила укласти угоду з одним із найбільший і найкращий модельних агенств США IMG Models.

Про те, що 97-річна Айріс Апфель стала новим обличчям модельного агенства IMG Models повідомили представники компанії на офіційній сторінці в Instagram. Пізніше жінка дала інтерв'ю іноземному виданню WWD, в якому зазначила, що контракт із такою масштабною організацією для неї означає новий етап в житті.

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Також Айріс зізналася, що вона ніколи не сподівалася на тривалу популярність і завжди розраховувала лише на себе.

Раніше в мене ніколи не було справжнього агента. Я з тих дівчат, які "все сама, все сама", і я не планувала ставати знаменитою – життя мене до такого не готувало. Все сталося дуже раптово, і в своєму ніжному віці я не розраховувала на контракти і все інше. Думала, популярність спалахне і згасне, не триватиме довго,

– додала 97-річна Айріс.