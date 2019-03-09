9 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 березня 2019 року вшановується день Іоанна Предтечі. За переказами, після відсічення голови Івана Хрестителя тіло було поховано його учнями в самарійському місті Севастії, а голова – на горі Ємонській. Кажуть, що цього дня птахи обертаються головами і збираються летіти до нас.
Іменини сьогодні святкують: Іван.
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Народні прикмети на 9 березня
– В лісі 9 березня дятел стукає – весна прийде пізно.
– Птахи повернулися з теплих країв вчасно – чекайте доброго врожаю.
– Щебечуть синиці 9 березня – незабаром встановиться тепла погода.
– Теплий день – квітень теж буде теплим.
– Сніг на дахах лежить – Пасха буде сніжною.
Що можна робити 9 березня
1. Якщо у цей день у вас болить голова – помоліться Іоанну.
Що не можна робити 9 березня
1. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.
2. Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
3. Не можна нічого різати чи стригти. Цього дня рекомендується взагалі не брати ніж у руки.