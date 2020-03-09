9 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

9 березня вшановується день Іоанна Предтечі. За переказами, після відсічення голови Івана Хрестителя тіло було поховано його учнями в самарійському місті Севастії, а голова – на горі Ємонській. Кажуть, що цього дня птахи обертаються головами і збираються летіти до нас.

Іменини сьогодні святкують: Іван.

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Народні прикмети на 9 березня

– Приліт птахів обіцяє хороший врожай хліба.

– Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

– Роги у місяці круті і яскраві – до морозу.

– Якщо йде дощ, то і на Великдень дощитиме.

– Синиця співає – до тепла.

– Качки і гуси дзьоби під крило ховають – до холодів.

Що можна робити 9 березня

​1.Молитва Іоанну допоможе вам подолати біль голови.

​2.Сьогодні не нехтуйте відпочинком – вам потрібно відновити свій організм.

Що не можна робити 9 березня

1.Не вступайте в цей день ні з ким у конфлікт, адже це може неприємно закінчитися.

2.Уникайте зустрічей в цей день зі своїми родичами.

3.Не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Якщо вони у вас є – розкажіть це людям, які зможуть вам зарадити.