9 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
9 березня вшановується день Іоанна Предтечі. За переказами, після відсічення голови Івана Хрестителя тіло було поховано його учнями в самарійському місті Севастії, а голова – на горі Ємонській. Кажуть, що цього дня птахи обертаються головами і збираються летіти до нас.
Іменини сьогодні святкують: Іван.
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Народні прикмети на 9 березня
– Приліт птахів обіцяє хороший врожай хліба.
– Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
– Роги у місяці круті і яскраві – до морозу.
– Якщо йде дощ, то і на Великдень дощитиме.
– Синиця співає – до тепла.
– Качки і гуси дзьоби під крило ховають – до холодів.
Що можна робити 9 березня
1.Молитва Іоанну допоможе вам подолати біль голови.
2.Сьогодні не нехтуйте відпочинком – вам потрібно відновити свій організм.
Що не можна робити 9 березня
1.Не вступайте в цей день ні з ким у конфлікт, адже це може неприємно закінчитися.
2.Уникайте зустрічей в цей день зі своїми родичами.
3.Не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Якщо вони у вас є – розкажіть це людям, які зможуть вам зарадити.