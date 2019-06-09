9 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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9 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 9 червня

9 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Федори. В народі вірили, що в цей день можна з легкістю змінити своє життя.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро.

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Народні прикмети на 9 червня

– Зранку дуже душно – буде дощ найближчим часом.

– Якщо день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.

– Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.

– Дятел гучно стукає в погожий день, значить, буде дощ.

Що можна робити 9 червня

1. Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати білі сарафани.

Що не можна робити 9 червня

1. Цей день в народі називають колючим язиком. Сьогодні забороняється жінкам і дівчатам розмовляти одна з одною, адже, за прикметами, це обіцяло велику біду.

2. Цього дня не можна ні з ким сваритися. 

3. Сьогодні не можна підмітати хату, адже, за народним віруванням, в оселі почнуться проблеми. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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