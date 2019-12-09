9 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

9 грудня в народному календарі відзначають день великомученика Георгія Побідоносця. Він вважається одним з найбільш шанованих святих.

У цей день люди йшли до своїх криниць, щоб послухати воду і визначити, якою саме буде зима. Якщо вода у криниці була тихою, то зима мала бути теплою, без хуртовин та морозів. Якщо ж з дна колодязя чувся шум, то це знак того, що зима буде морозною і з хуртовинами. Кажуть, що саме з цього дня стає настільки холодно, що ведмідь укладається на зимову сплячку аж до весни.

Іменини 9 грудня святкують: Георгій, Данило, Ілля, Назар, Юліан, Яків.

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Народні прикмети на 9 грудня

– Північний вітер віщує морози.

– Холодний день – зима буде суворою.

Що можна робити 9 грудня

1. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

2. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

Що не можна робити 9 грудня

1. У цей день не вирушайте в далеку дорогу. Якщо ж поїздку відкласти вам не вдається, то замовте молебень в церкві за своє здоров'я.