9 квітня – яке сьогодні за свято і що не можна робити в цей день
9 квітня в народному календарі вшановується день святої Матрони. Безробітні жінки моляться цього дня святій і просять її допомогти їм знайти гідну роботу.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ян, Матрона.
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Народні прикмети на 9 квітня
– Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.
– Сни з 8 на 9 квітня не порожні, але розповідати їх іншим не можна. Сновидіння, що приснилося вдень 9 квітня, може здійснитичя через два тижні.
Що можна робити 9 квітня
1.Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.
Що не можна робити 9 квітня
1.Цього дня ні з ким не можна сильно сваритися, адже помиритися буде дуже важко.
2.Не можна на Матрони планувати поїздки і самому кудись їхати. Сьогодні рекомендується залишитися вдома.