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9 квітня – яке сьогодні за свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 9 квітня / unsplash.com

9 квітня в народному календарі вшановується день святої Матрони. Безробітні жінки моляться цього дня святій і просять її допомогти їм знайти гідну роботу.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ян, Матрона. 

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Народні прикмети на 9 квітня

– Іній і туман вранці – рік буде дуже врожайним.

– Сни з 8 на 9 квітня не порожні, але розповідати їх іншим не можна. Сновидіння, що приснилося вдень 9 квітня, може здійснитичя через два тижні.

Що можна робити 9 квітня

1.Цього дня можна використовувати весняну воду для лікування захворювань і зняття пристріту.

Що не можна робити 9 квітня 

1.Цього дня ні з ким не можна сильно сваритися, адже помиритися буде дуже важко. 

2.Не можна на Матрони планувати поїздки і самому кудись їхати. Сьогодні рекомендується залишитися вдома. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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