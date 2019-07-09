9 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 липня в народному календарі відзначають пам'ять святого Давида Солунського. Саме в цей час активно дозрівала суниця, тож люди вирушали на її збір. Вважається, що корисні не тільки ягоди, але і листя рослини.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло.
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Народні прикмети на 9 липня
– Спекотна погода в цей день – чекайте 40 спекотних днів з посухою і без опадів.
– Посуха 9 липня – до осені грибів не буде.
– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
– Якщо вам потрібно 9 липня позичити гроші, покладіть в кишеню суницю і відправляйтеся просити кошти в борг – відповідь буде позитивною.
Суниця 9 липня – до збільшення коштів
Що можна робити 9 липня
1. Вагітним жінкам треба носити суницю в кишені, аби пологи були легкими.
2. Суницею можна лікувати виразки в цей день.
Що не можна робити 9 липня
1. Не беріться в цей день за розв'язання складних завдань.