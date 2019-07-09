9 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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9 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 9 липня / lesovod

9 липня в народному календарі відзначають пам'ять святого Давида Солунського. Саме в цей час активно дозрівала суниця, тож люди вирушали на її збір. Вважається, що корисні не тільки ягоди, але і листя рослини.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло.

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Народні прикмети на 9 липня

– Спекотна погода в цей день – чекайте 40 спекотних днів з посухою і без опадів.

– Посуха 9 липня – до осені грибів не буде.

– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

– Якщо вам потрібно 9 липня позичити гроші, покладіть в кишеню суницю і відправляйтеся просити кошти в борг – відповідь буде позитивною.

Суниця 9 липня – до збільшення коштів
Суниця 9 липня – до збільшення коштів

Що можна робити 9 липня

1. Вагітним жінкам треба носити суницю в кишені, аби пологи були легкими. 

2. Суницею можна лікувати виразки в цей день. 

Що не можна робити 9 липня

1. Не беріться в цей день за розв'язання складних завдань.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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