9 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

9 липня в народному календарі відзначають пам'ять святого Давида Солунського. Саме в цей час активно дозрівала суниця, тож люди вирушали на її збір. Вважається, що корисні не тільки ягоди, але і листя рослини.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло.

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Народні прикмети на 9 липня

– Спекотна погода в цей день – чекайте 40 спекотних днів з посухою і без опадів.

– Посуха 9 липня – до осені грибів не буде.

– Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

– Якщо вам потрібно 9 липня позичити гроші, покладіть в кишеню суницю і відправляйтеся просити кошти в борг – відповідь буде позитивною.



Суниця 9 липня – до збільшення коштів

Що можна робити 9 липня

1. Вагітним жінкам треба носити суницю в кишені, аби пологи були легкими.

2. Суницею можна лікувати виразки в цей день.

Що не можна робити 9 липня

1. Не беріться в цей день за розв'язання складних завдань.