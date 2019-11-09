9 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 листопада вшановують Нестора Літописця – монаха Києво-Печерського монастиря, першого давньоруського письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Він вважається одним з авторів "Повісті минулих літ".
Також у день пам’яті Нестора Літописця відзначається День української писемності та мови. Нестор Літописець є покровителем письменників, журналістів та істориків.
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Іменини 9 листопада святкують: Нестор.
Народні прикмети на 9 листопада
– Випав сніг на сиру землю – буде рання весна з великою кількістю підсніжників.
– Іній на деревах віщуватиме мороз.
Що можна робити 9 листопада
1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
2. Якщо хтось із близьких людей захворів, потрібно дати обітницю, виконати її, і дуже скоро людина одужає
Що не можна робити 9 листопада
1. Не можна ігнорувати виконання обіцянки, адже це може призвести до нещастя.
2. Якщо ваше життя пов'язане зі сценою, і після виступу ви приймете в дар живі квіти, то незабаром, ваша популярність згасне.
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