9 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

9 лютого в народі вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого як архієпископа Константинопольського, який є одним з найбільш шанованих святих. Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе та благополуччі в сімейних стосунках. Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у відчаї.

Сьогодні також святкують міжнародне свято стоматолога, яке в Україні щорічно відзначають з 1993 року.

Іменини сьогодні святкують: Івана, Дмитра, Петра.

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Народні прикмети на 9 лютого

– Місяць на небі білий – до холоду, червоний – до вітру.

– Хмари проти вітру пливуть – до снігу.

Що можна робити 9 лютого

1. Златоустів день чудово підходить для лікування зубного болю. Для цього треба вимовити такі слова: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".

2. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

Що не можна робити 9 лютого

1. Цього дня не можна отримувати і дарувати подарунки. Кажуть, що саме 9 лютого відбуваються найгірші пристріти і наговори.

2. На Златоуста не можна мити голову – погана прикмета.