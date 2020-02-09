9 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
9 лютого в народі вшановують пам'ять Іоанна Златоуста, відомого як архієпископа Константинопольського, який є одним з найбільш шанованих святих. Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе та благополуччі в сімейних стосунках. Іоанн Златоуст – захищає людей, які перебувають у відчаї.
Сьогодні також святкують міжнародне свято стоматолога, яке в Україні щорічно відзначають з 1993 року.
Іменини сьогодні святкують: Івана, Дмитра, Петра.
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Народні прикмети на 9 лютого
– Місяць на небі білий – до холоду, червоний – до вітру.
– Хмари проти вітру пливуть – до снігу.
Що можна робити 9 лютого
1. Златоустів день чудово підходить для лікування зубного болю. Для цього треба вимовити такі слова: "Лазарева субота, Златоустів день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'яніли і довіку не хворіли".
2. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.
Що не можна робити 9 лютого
1. Цього дня не можна отримувати і дарувати подарунки. Кажуть, що саме 9 лютого відбуваються найгірші пристріти і наговори.
2. На Златоуста не можна мити голову – погана прикмета.