9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час

У час карантину чимало українців шукають розваги на кожен день. І популярним вибором є перегляд фільмів чи серіалів, які завжди відкладались на потім. Наречена Нікіти Добриніна та переможниця шоу "Холостяк-9" Дарія Квіткова поділилась власним списком кінострічок, на які не шкода витратити вільний час.

"Справа Крістін Кілер"

Оригінальна назва – The Trial of Christine Keeler

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

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За даними 24 каналу, серіал розповідає про одну з найскандальніших історій, яка трапилася у Великобританії в 1960-их роках. У центрі подій – 19-річна Крістін Кілер, яку могутній політичний істеблішмент прагнув використовувати у власних цілях та змусити мовчати. Але ніхто не підозрював, що дівчина може відмовитись від гри за чужими правилами.

Дивіться трейлер до серіалу "Справа Крістін Кілер": відео англійською

"Неймовірне"

Оригінальна назва – Unbelievable

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 8,5

Дівчину-підлітка, яка розповідає про злочин, звинувачують у брехні. Але через деякий час поліція повертається до справи і розуміє, що зробила страшну помилку.

Дивіться трейлер до серіалу "Неймовірне": відео

"Паперовий будинок"

Оригінальна назва – La casa de papel

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 8,4

Таємничий злодій, відомий як "Професор", розробив план найбільшого пограбування в історії, метою якого став Королівський монетний двір Іспанії в Мадриді. Для зухвалого злочину він наймає 8 грабіжників, які упродовж 11 днів матимуть справу з 67 заручниками та найкращими поліцейськими Іспанії.

Дивіться трейлер до серіалу "Паперовий будинок": відео

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"Розправа"

Оригінальна назва – Reprisal

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb –7,5

Головна героїня серіалу Ейпріл Спенсер дивом виживає після жорстокого нападу. У лікарні дівчина згадує все, що з нею трапилось та вирішує помститись кривдникам. І її напад буде куди жорстокіший!

Дивіться трейлер до серіалу "Розправа": відео російською

"Правду кажучи"

Оригінальна назва – Truth Be Told

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,1

Журналіст і автор кримінальних подкастів Поппі Парнелл 18 років тому змогла викрити небезпечного злочинця. Коли з'являються нові докази у цій заплутаній справі, жінці потрібно вкотре зустрітись з Ворреном Кейвом. Та що, якщо Поппі допомогла ув'язнити не справжнього злочинця?

Дивіться трейлер до серіалу "Правду кажучи": відео англійською

"Сандітон"

Оригінальна назва – Sanditon

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,8

Серіал знятий за незакінченим романом Джейн Остін. Головна героїня – Шарлотта Вейвуд – живе батьками у невеличкому селі. Її звичні будні закінчуються, коли поряд з маєтком ламається карета містера Паркера. На знак вдячності родині, він запрошує всіх погостювати у його маєтку на березі моря. Та зголошується на поїздку тільки Шарлотта, яка й гадки не має, що на неї чекає в мандрівці.

Дивіться трейлер до серіалу "Сандітон": відео

"Будинок квітів"

Оригінальна назва – The House of Flowers

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,7

Ця чорна комедія познайомить глядачів з родиною, яка займається квітковим бізнесом. На перший погляд, у них панує гармонія, однак насправді сім'я має чимало таємниць, які можуть зруйнувати ідилію.

Дивіться трейлер до серіалу "Будинок квітів": відео

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"Белгравія"

Оригінальна назва – Belgravia

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 7,3

Це історична драма від творців "Абатства Даунтон". Автори проєкту чудово розкрили тему боротьби класів, впливу статусу і грошей на життя людини. Та зробили це крізь призму історій про аристократичні родини.

Дивіться трейлер до серіалу "Белгравія": відео

"Блудний син"

Оригінальна назва – Prodigal Son

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,6

Головний герой серіалу – Малькольм Брайт – криміналіст, який побудував успішну кар'єру. Але його турбує доля його батька: останній відбуває покарання у в'язниці за жорстокий злочин.

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