24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час

- Читать новость на русском
Серіали, які не розчарують
Серіали, які не розчарують / IMDb

У час карантину чимало українців шукають розваги на кожен день. І популярним вибором є перегляд фільмів чи серіалів, які завжди відкладались на потім. Наречена Нікіти Добриніна та переможниця шоу "Холостяк-9" Дарія Квіткова поділилась власним списком кінострічок, на які не шкода витратити вільний час.

"Справа Крістін Кілер"

Оригінальна назва – The Trial of Christine Keeler
Рік виходу – 2019
Рейтинг IMDb  – 6,8

Цікаво: Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги

За даними 24 каналу, серіал розповідає про одну з найскандальніших історій, яка трапилася у Великобританії в 1960-их роках. У центрі подій – 19-річна Крістін Кілер, яку могутній політичний істеблішмент прагнув використовувати у власних цілях та змусити мовчати. Але ніхто не підозрював, що дівчина може відмовитись від гри за чужими правилами. 

Дивіться трейлер до серіалу "Справа Крістін Кілер": відео англійською

"Неймовірне"

Оригінальна назва – Unbelievable
Рік виходу – 2019
Рейтинг IMDb – 8,5

Дівчину-підлітка, яка розповідає про злочин, звинувачують у брехні. Але через деякий час поліція повертається до справи і розуміє, що зробила страшну помилку.

Дивіться трейлер до серіалу "Неймовірне": відео 

"Паперовий будинок"

Оригінальна назва – La casa de papel
Рік виходу  – 2017
Рейтинг IMDb  – 8,4

Таємничий злодій, відомий як "Професор", розробив план найбільшого пограбування в історії, метою якого став Королівський монетний двір Іспанії в Мадриді. Для зухвалого злочину він наймає 8 грабіжників, які упродовж 11 днів матимуть справу з 67 заручниками та найкращими поліцейськими Іспанії.

Дивіться трейлер до серіалу "Паперовий будинок": відео 

Дивіться також: Культові фільми з Аль Пачіно, які варто переглянути кожному

"Розправа"

Оригінальна назва – Reprisal
Рік виходу – 2019
Рейтинг IMDb –7,5

Головна героїня серіалу Ейпріл Спенсер дивом виживає після жорстокого нападу. У лікарні дівчина згадує все, що з нею трапилось та вирішує помститись кривдникам. І її напад буде куди жорстокіший!

Дивіться трейлер до серіалу "Розправа": відео російською

"Правду кажучи"

Оригінальна назва – Truth Be Told
Рік виходу – 2015
Рейтинг IMDb – 7,1

Журналіст і автор кримінальних подкастів Поппі Парнелл 18 років тому змогла викрити небезпечного злочинця. Коли з'являються нові докази у цій заплутаній справі, жінці потрібно вкотре зустрітись з Ворреном Кейвом. Та що, якщо Поппі допомогла ув'язнити не справжнього злочинця? 

Дивіться трейлер до серіалу "Правду кажучи": відео англійською

"Сандітон"

Оригінальна назва – Sanditon
Рік виходу – 2019
Рейтинг IMDb – 7,8

Серіал знятий за незакінченим романом Джейн Остін. Головна героїня – Шарлотта Вейвуд – живе  батьками у невеличкому селі. Її звичні будні закінчуються, коли поряд з маєтком ламається карета містера Паркера. На знак вдячності родині, він запрошує всіх погостювати у його маєтку на березі моря. Та зголошується на поїздку тільки Шарлотта, яка й гадки не має, що на неї чекає в мандрівці.

Дивіться трейлер до серіалу "Сандітон": відео

"Будинок квітів"

Оригінальна назва – The House of Flowers
Рік виходу – 2018
Рейтинг IMDb – 7,7

Ця чорна комедія познайомить глядачів з родиною, яка займається квітковим бізнесом. На перший погляд, у них панує гармонія, однак насправді сім'я має чимало таємниць, які можуть зруйнувати ідилію.

Дивіться трейлер до серіалу "Будинок квітів": відео 

А також: 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн

"Белгравія"

Оригінальна назва – Belgravia
Рік виходу – 2020
Рейтинг IMDb – 7,3

Це історична драма від творців "Абатства Даунтон". Автори проєкту чудово розкрили тему боротьби класів, впливу статусу і грошей на життя людини. Та зробили це крізь призму історій про аристократичні родини.

Дивіться трейлер до серіалу "Белгравія": відео 

"Блудний син"

Оригінальна назва – Prodigal Son
Рік виходу – 2019
Рейтинг IMDb – 7,6

Головний герой серіалу – Малькольм Брайт – криміналіст, який побудував успішну кар'єру. Але його турбує доля його батька: останній відбуває покарання у в'язниці за жорстокий злочин.

Дивіться трейлер до серіалу "Блудний син": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Поради Голлівуд LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні , 10:02 Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
Роман Сасанчин – переможець шоу "Голос країни-10": чи погоджуєтесь ви з результатами фіналу
сьогодні , 01:36 Роман Сасанчин – переможець шоу "Голос країни-10": чи погоджуєтесь ви з результатами фіналу
Юлія Михайлова