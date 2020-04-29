9 річниця шлюбу Кейт Міддлтон і принца Вільяма: архівні фото весілля

9 років тому увесь світ затамувавши подих, прикипів до екрана телевізора, аби побачити королівське весілля, яке транслювалося по всіх країнах – одружувалися Кейт Міддлтон та принц Вільям.

29 квітня 2011 року спадкоємець британської корони принц Вільям вів під вінець свою кохану Кейт Міддлтон у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Їхнє подружжя – одне з найпопулярніших у світі, і за кожним спільним королівським виходом пильно стежить весь світ. Тож у річницю їхнього весілля, редакція LifeStyle 24 вирішила пригадати визначний день у фотографіях.

Цікаво Річниця весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма: історія кохання подружжя у фотографіях

Історія їхніх стосунків розпочалася ще під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. З 2002 року Кейт і Вільям, ще будучи друзями, знімали для житла будинок в Файфе, а вже за рік у них розпочалися романтичні стосунки. У 2003 році Кетрін була серед запрошених гостей на 21-й день народження принца Вільяма.

Про їхні заручини стало відомо 16 листопада 2010 року, підготовка до весілля привертала увагу величезну кількість людей, а саме весілля викликало справжній ажіотаж.

Телерадіокомпанія BBC заявила, що за весіллям молодят стежили майже два мільярди людей в ста країнах, а в Лондон в той день приїхали більше мільйона людей, щоб побачити церемонією вінчання безпосередньо з місця події. Місцеві жителі ще за добу до весілля, займали місця в місті, щоб краще розгледіти молодят.



Їхнє весілля транслювалося на увесь світ

На весілля Кейт Міддлтон обрала розкішну сукню авторства Сари Бертон – креативного директора Будинку Alexander McQueen. Прикрашала весільний образ Кетрін – найзнаменитіша тіара Halo ювелірного дому Cartier, яка була всипана майже тисячею дрібних алмазів і діамантів. Це прикраса є чи не головною весільної реліквією керівного клану Віндзорів: у 1946 році аксесуар був піднесений Єлизаветі II на повноліття, а в 1981 році королева передала тіару принцесі Діані.



Весільний образ Кейт Міддлтон

Принц Вільям був у формі свого почесного звання полковника ірландської гвардії. Боярином Вільяма був його брат, принц Гаррі, а головною дружкою нареченої була її сестра Піппа Міддлтон.



Піппа Міддлтон і принц Гаррі

Вважається, що їхнє весілля було найдорожчим у світі, адже за загальними оцінками на все було витрачено 100 мільйонів доларів.

Обручку для нареченої принц Вільям отримав у спадок від своєї мами, принцеси Діани. На сьогодні вартість прикраси оцінюється майже в 140 тисяч доларів.Що цікаво, на церемонії весілля принц Вільям одягнув обручку на палець Кейт, але сам від неї відмовився. Онук Єлизавети II принципово проти ювелірних прикрас у чоловіків.



Церемонія вінчання принца Вільма та Кейт Міддлтон

На королівське весілля вартість запросили майже дві тисячі іменитих гостей, лідерів 50 держав. Серед зіркових гостей можна було розгледіти подружжя Девіда та Вікторії Бекхем, Елтона Джона з Девідом Фернішем та колишнього чоловіка Мадонни режисера Гайя Річі та інших.



Церемонія проходила у Вестмінстерскому абатстві



Королівська сім'я перебувала у повному складі



Під дзвін принц і герцогиня відправилися в Букінгемський палац



Легендарний поцілунок принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Дружина герцога Кембриджського Вільяма після весільної церемонії стала володаркою офіційного титулу герцогині Кембриджської: в Шотландії вона – графиня Стратерн, а в Північній Ірландії – баронеса Каррікфергюс.

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Через два роки після весілля на світ з'явився їхній первісток – принц Джордж. Ще через два роки, навесні 2015 року Кейт народила другу дитину – доньку принцесу Шарлотту. А в квітні 2018 року на світ з'явилася і третя дитина пари – принц Луї.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми