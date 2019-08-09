9 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

9 серпня в народному календарі відзначають свято великомученика і цілителя Пантелеймона.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Микола, Сава.

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Народні прикмети на 9 серпня

– Всі трави, зібрані 9 серпня, володіють цілющими властивостями.

– Мурахи закладають входи в мурашники – незабаром буде дощ.

– Сильно скрекочуть і стрибають коники – прикмета до того, що погода буде ясною і сухою.

Що можна робити 9 серпня

1. Сьогодні хороший день для вирішення сімейних питань.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 9 серпня

1. Сьогодні не можна грати в лотарею та азартні ігри.

2. Уникайте у цей день авантюр та ризикованих пригод.