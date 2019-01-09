9 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

9 січня 2019 року християни, у яких продовжуються різдвяні святкування та гуляння вшановують Великомученика Стефана.

Іменини сьогодні святкують: Степан, Федір, Антоніна.

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Народні прикмети на 9 січня:

– Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.

– Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

– Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.

– Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.

– Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.

– Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.



Народні прикмети 9 січня

Що можна робити 9 січня

1. Цього дня незаміжні дівчата можуть ворожити на заміжжя. Для цього треба розсипати на столі насіння. Якщо випаде парне число, то протягом року вдасться знайти собі пару, якщо ж непарне – заміж дівчина вийде ще не скоро.

2. Якщо в день Степана напоїти коня водою з відра, в якому буде срібна монетка, то тварина весь рік буде послушною. Також такий обряд, за повір'ями, захистить коня від можливих хвороб.

3. Господарю оселі в цей день потрібно обгородити свій будинок осиковими кілками, щоб протягом усього року в нього не ввійшла ніяка нечисть.

Що не можна робити 9 січня

1. На Степана не можна займатися хатньою роботою, адже цей день є одним із різдвяних свят.