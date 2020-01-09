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9 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 9 січня / Буковель

9 січня християни вшановують Великомученика Стефана, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа.

Іменини сьогодні святкує Степан.

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Народні прикмети на 9 січня

– Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.

– Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

– Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.

– Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.

– Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.

– Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, то незабаром почнуться снігопади.

Що можна робити 9 січня

1. Незаміжні дівчата у цей день ворожать на заміжжя. Для цього на столі треба розсипати насіння. Якщо випаде парне число, то впродовж року дівчина знайде собі пару, якщо ж непарне – заміж вийде не скоро.

2. Якщо на Степана напоїти коня водою з відра, в якому буде срібна монетка, то тварина увесь рік буде послушною. Такий обряд, за повір'ями, захистить коня від можливих хвороб.

3. Господарю будинку цього дня треба обгородити свій будинок осиковими кілками, щоб впродовж усього року в нього не ввійшла ніяка нечисть.

Що не можна робити 9 січня

1. На Степана не можна займатися фізичною роботою, адже цей день є одним із різдвяних свят.

Привітання з днем Ангела Степана у прозі та віршах
сьогодні
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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Різдво Традиції Релігія
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