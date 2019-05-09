9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.

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– День ясний і багато роси – очікуйте багатого врожаю огірків.

– Зозуля кує часто і голосно – незабаром настане гарна погода.

– Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода.

– У хмар 9 травня не видно верхівок – в найближчу годину почнеться сильна гроза.

– Ясний ранок – прикмета до того, що пора посіви проводити.