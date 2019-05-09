9 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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9 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 9 травня / www.uarp.org

9 травня 2019 року відзначають День Глафіри. Вважається, що 9 травня – найкращий день для посадки гороху і картоплі. Також сьогодні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пікніка та День вуличних музикантів.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.

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Народні прикмети на 9 травня

– День ясний і багато роси – очікуйте багатого врожаю огірків.

– Зозуля кує часто і голосно – незабаром настане гарна погода.

– Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода.

– У хмар 9 травня не видно верхівок –  в найближчу годину почнеться сильна гроза.

– Ясний ранок – прикмета до того, що пора посіви проводити.

Що можна робити 9 травня

1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

Що не можна робити 9 травня

1. Утримайтеся від походу до перукаря, адже стрижка та фарбування волосся спровокує у вашому житті сварку.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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