9 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
9 травня в народному календарі відзначається день Глафіри. Вважається, що саме в цей день прилітають ластівки з теплих країв.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола.
Читайте також Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
Народні прикмети на 9 травня
– День ясний і багато роси – очікуйте багатого врожаю огірків.
– Зозуля кує часто і голосно – незабаром настане гарна погода.
– Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода.
– У хмар 9 травня не видно верхівок – в найближчу годину почнеться сильна гроза.
– Ясний ранок – прикмета до того, що пора посіви проводити.
Що можна робити 9 травня
- Вважається, що сьогодні найкращий день для посадки гороху та картоплі.
Що не можна робити 9 травня
- Цього дня не можна нічого зичити, адже до кінця теплої пори будете ходити без грошей.