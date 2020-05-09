9 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

9 травня в народному календарі відзначається день Глафіри. Вважається, що саме в цей день прилітають ластівки з теплих країв.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Микола.

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Народні прикмети на 9 травня

– День ясний і багато роси – очікуйте багатого врожаю огірків.

– Зозуля кує часто і голосно – незабаром настане гарна погода.

– Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода.

– У хмар 9 травня не видно верхівок – в найближчу годину почнеться сильна гроза.

– Ясний ранок – прикмета до того, що пора посіви проводити.

Що можна робити 9 травня

Вважається, що сьогодні найкращий день для посадки гороху та картоплі.

Що не можна робити 9 травня