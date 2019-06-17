A$AP Rocky став новим хедлайнером Atlas Weekend

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A $ AP Rocky
A $ AP Rocky / Scott Dudelson/Getty

На Atlas Weekend 13 липня в Києві вперше виступить A$AP Rocky – популярний американський хіп-хоп музикант, який у 2011 році прогримів на весь світ своїм треком Live. Love.

Він один з найуспішніших музикантів світу, чиї альбоми займають перше місце в чартах Billboard.

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Музикант також небайдужий до моди: A$AP Rocky випустив власну лінійку спільно з Guess, був обличчям колекції Dior Homme весна-літо 2017, а серед його улюблених брендів – Gucci і Balenciaga, які Ракім (справжнє ім'я музиканта) легко комбінує з худі і спортивними штанами.

atlas weekend
A $ AP Rocky

Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на ВДНГ в Києві. Серед учасників фестивалю: The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, СПЛИН, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Hardkiss та Onuka.

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Теги: LifeStyle Музика Фестивалі
Джерело: 24 канал
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