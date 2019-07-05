A$AP Rocky заарештували в Швеції: виступ репера на Atlas Weekend стоїть під загрозою

Американського репера 2 липня заарештували за підозрою в нападі на людину. 5 липня стало відомо, що A$AP Rocky (справжнє ім’я – Ракім Майерс) взяли під арешт.

Окружний суд Стокгольма заарештував репера на два тижні, відтак прокурор повинен не пізніше 19 липня пред'явити офіційні звинувачення музиканту. Про це повідомляють на сайті суду, передає Meduza. Менеджмент артиста повідомив, що адвокати вже оскаржують рішення.

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Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Через його затримання та арешт скасовані найближчі концерти музиканта в Норвегії і Польщі. Репера та його трьох членів гастрольної команди затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин.

Вони стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, а згодом почали приставати до дівчат, що йшли повз всіх учасників інциденту. Відтак репер та його друзі начебто заступились за них і так стали учасниками бійки.

В Україні з 9 по 14 липня відбуватиметься знаменитий музичний фестиваль Atlas Weekend, де хедлайнером заходу став A$AP Rocky. 13 липня у нього був заплановий виступ на сцені території Експоцентру України. Наразі організатори ніяк не коментують ситуацію, що виникла, і продовжують продавати квитки в нормальному режимі.