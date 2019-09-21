Абсолютне щастя, – Санта Дімопулос прокоментувала народження дочки

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Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос народила дочку 14 вересня 2019 року. Зірка дуже задоволена тим, як у неї пройшли пологи у Монако та розкрила більше подробиць своїм шанувальникам.

Санта Дімопулос активно веде свою сторінку в Instagram, де розповідає підписникам про материнство, вагітність, пологи, особисті лайфхаки та інше. Наразі співачка, яка народила другу дитину, не розкриває імені новонародженої дочки та приховує обличчя дівчинки. 

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У новій публікації зірка продовжила ділитися подробицями своїх пологів у Монако. Додамо, що Санта відмовилася народжувати малюка в Україні через негативний досвід пологів з першою дитиною. 

Як згадала Дімопулос, лікарі не обрізали відразу пуповину, а чекали близько 20 хвилин. Потім це зробив чоловік співачки Ігор Кучеренко. 

Так ми лежали 1.5 години. Неможливо описати словами ці відчуття, це – космос Весь світ перестав існувати, крім нас. Тільки після цього її зважили, виміряли і відразу відвезли нас в палату. До речі, я відразу встала і пішла. Це щодо якості епідуральної анестезіі,
– додала вона.


Санта Дімопулос з дочкою / Instagram / @santadimopulos

За словами зірки, усе пройшло краще, ніж вона могла собі уявити. "Цей день я запам'ятаю як справжнісіньке диво і абсолютне щастя", – заявила Санта.

Додамо, Санта Дімопулос також виховує 11-річного сина Даніела – дитина від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Діти
Джерело: LifeStyle 24
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