Як випадковий збіг врятував життя Аді Роговцевій: цікаві факти про легенду кіно
Знаменита українська акторка театру та кіно Ада Роговцева святкує день народження. Сьогодні, 16 липня, їй виповнюється 83 роки. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 підготувала для вас матеріал про творчу біографію легенди культурного світу.
Ада Роговцева за час своєї кар'єри увійшла до переліку найвідоміших жінок давньої і сучасної України та отримала звання Героя України. Вона не лише чудова акторка, а й прекрасна жінка, людина з чіткою громадянською позицією. Через що їй довелося пройти заради досягнення бажаного та які злети і падіння були у житті акторки – читайте далі на 24 каналі.
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Біографія Ади Роговцевої
Дитинство та юність
Майбутня зірка народилася в невеликому містечку Глухові, що в Сумській області. Її батько – Микола Іванович Роговцев закінчив індустріальний та сільськогосподарський інститути та здобув дві вищі освіти. До війни працював в НКВС. Мати – Ганна Митрофанівна Зайковська навчалася на агронома.
Після початку Другої світової війни сім'я Роговцевих переїхала в Одесу. Там Микола Іванович намагався влаштувати евакуацію рідних через поромну переправу. На той час його дружина була вагітна, тому ні вона, ні діти не встигли піднятися на борт. І це врятувало їм життя, адже пором, на якому Роговцеві мали відправлятися з Одеси, вибухнув через декілька хвилин після того, як відплив від берега.
Ада Роговцева в юності / Фото: 24smi.org
Цей випадок змусив Анну Роговцеву разом із дітьми повернутися в Глухів. Її чоловік поїхав у Москву, де служив в охороні Микити Хрущова. Наприкінці війни Микола Іванович зміг забезпечити свою сім'ю кімнатою у комунальній квартирі в Києві і вони переїхали до столиці УССР.
Життя в Києві було небагатим, проте Роговцеві жили дружно та піклувалися один про одного. Коли Ада Миколаївна навчалася у п'ятому класі, батька перевели в Полтаву. Там життя налагодилося.
У школі Роговцева була старанною ученицею, навчання давалося їй легко. Вона брала участь у різноманітних позакласних заходах, читала авторські вірші, грала у театральних постановках.
Театральна кар'єра
У 1954 році вступила до Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, який закінчила у 1959 році. Вона була однією з найкращих студенток на курсі. Викладачі неодноразово звертали увагу на її талант, працелюбність та наполегливість.
У 1958 році Роговцева стала артисткою Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Там вона пропрацювала понад 35 років.
Ада Роговцева на сцені театру / Фото: kiev.ticketsbox.com
Дебют Ади Миколаївни на театральній сцені відбувся у 1959 році. Тоді вона зіграла головну роль у виставі "Юність Полі Вихрової". На той час майбутній зірці було 22 роки.
Через рік Роговцева отримала звання заслуженої артистки УССР. Тоді її акторська кар'єра вже налічувала три головні ролі у спектаклях.
У багатьох акторів нема життя, є лише театр. У мене є життя,
– зазначала Ада Миколаївна.
За час роботи в театрі акторка встигла зіграти у понад 50 виставах. Вона не боїться перевтілюватися у різноманітних персонажів і щоразу приголомшує шанувальників своїм професіоналізмом і справжнім талантом.
Ада Роговцева під час спектаклю "Вася повинен зателефонувати"/ Фото: газета "День", Євген Чекалін
Ада Роговцева та кінематограф
Юна Ада отримала свою першу роль у 18 років. Тоді вона постала у фільмі "Приборкання вогню", де зіграла Наталію Башкирцеву. Популярність їй принесла стрічка "Вічний поклик".
Акторка часто грала матір, дружину, бабусю. Її героїні завжди жили турботами про інших, їхніми потребами, все розуміли і пробачали. Такі персонажі або приносять у жертву свої інтереси, або ставлять їх набагато нижче, ніж зацікавлення інших.
Важко назвати усі кінороботи, у яких з'являлася Ада Миколаївна, адже їх є дуже багато. Зокрема, серед найпопулярніших сучасних стрічок є такі: "Обручка з рубіном", "11 дітей з Моршина", "Спитайте в осені", "Я кохаю свого чоловіка".
Ада Роговцева у серіалі "Спитайте в осені" / Фото: tv.ua