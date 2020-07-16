Як випадковий збіг врятував життя Аді Роговцевій: цікаві факти про легенду кіно

Знаменита українська акторка театру та кіно Ада Роговцева святкує день народження. Сьогодні, 16 липня, їй виповнюється 83 роки. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 підготувала для вас матеріал про творчу біографію легенди культурного світу.

Ада Роговцева за час своєї кар'єри увійшла до переліку найвідоміших жінок давньої і сучасної України та отримала звання Героя України. Вона не лише чудова акторка, а й прекрасна жінка, людина з чіткою громадянською позицією. Через що їй довелося пройти заради досягнення бажаного та які злети і падіння були у житті акторки – читайте далі на 24 каналі.

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Біографія Ади Роговцевої

Дитинство та юність

Майбутня зірка народилася в невеликому містечку Глухові, що в Сумській області. Її батько – Микола Іванович Роговцев закінчив індустріальний та сільськогосподарський інститути та здобув дві вищі освіти. До війни працював в НКВС. Мати – Ганна Митрофанівна Зайковська навчалася на агронома.

Після початку Другої світової війни сім'я Роговцевих переїхала в Одесу. Там Микола Іванович намагався влаштувати евакуацію рідних через поромну переправу. На той час його дружина була вагітна, тому ні вона, ні діти не встигли піднятися на борт. І це врятувало їм життя, адже пором, на якому Роговцеві мали відправлятися з Одеси, вибухнув через декілька хвилин після того, як відплив від берега.



Ада Роговцева в юності / Фото: 24smi.org

Цей випадок змусив Анну Роговцеву разом із дітьми повернутися в Глухів. Її чоловік поїхав у Москву, де служив в охороні Микити Хрущова. Наприкінці війни Микола Іванович зміг забезпечити свою сім'ю кімнатою у комунальній квартирі в Києві і вони переїхали до столиці УССР.

Життя в Києві було небагатим, проте Роговцеві жили дружно та піклувалися один про одного. Коли Ада Миколаївна навчалася у п'ятому класі, батька перевели в Полтаву. Там життя налагодилося.

У школі Роговцева була старанною ученицею, навчання давалося їй легко. Вона брала участь у різноманітних позакласних заходах, читала авторські вірші, грала у театральних постановках.

Театральна кар'єра

У 1954 році вступила до Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, який закінчила у 1959 році. Вона була однією з найкращих студенток на курсі. Викладачі неодноразово звертали увагу на її талант, працелюбність та наполегливість.

У 1958 році Роговцева стала артисткою Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Там вона пропрацювала понад 35 років.



Ада Роговцева на сцені театру / Фото: kiev.ticketsbox.com

Дебют Ади Миколаївни на театральній сцені відбувся у 1959 році. Тоді вона зіграла головну роль у виставі "Юність Полі Вихрової". На той час майбутній зірці було 22 роки.

Через рік Роговцева отримала звання заслуженої артистки УССР. Тоді її акторська кар'єра вже налічувала три головні ролі у спектаклях.

У багатьох акторів нема життя, є лише театр. У мене є життя,

– зазначала Ада Миколаївна.

За час роботи в театрі акторка встигла зіграти у понад 50 виставах. Вона не боїться перевтілюватися у різноманітних персонажів і щоразу приголомшує шанувальників своїм професіоналізмом і справжнім талантом.



Ада Роговцева під час спектаклю "Вася повинен зателефонувати"/ Фото: газета "День", Євген Чекалін

Ада Роговцева та кінематограф

Юна Ада отримала свою першу роль у 18 років. Тоді вона постала у фільмі "Приборкання вогню", де зіграла Наталію Башкирцеву. Популярність їй принесла стрічка "Вічний поклик".

Акторка часто грала матір, дружину, бабусю. Її героїні завжди жили турботами про інших, їхніми потребами, все розуміли і пробачали. Такі персонажі або приносять у жертву свої інтереси, або ставлять їх набагато нижче, ніж зацікавлення інших.

Важко назвати усі кінороботи, у яких з'являлася Ада Миколаївна, адже їх є дуже багато. Зокрема, серед найпопулярніших сучасних стрічок є такі: "Обручка з рубіном", "11 дітей з Моршина", "Спитайте в осені", "Я кохаю свого чоловіка".



Ада Роговцева у серіалі "Спитайте в осені" / Фото: tv.ua

Фільми, у яких грала Ада Роговцева

"Кривавий світанок" ( 1956) – Гафійка

"Коли співають солов'ї" (1956) – Мар'яна

"Павло Корчагін" (1956) – Христина

" Прапори на баштах" (1958) – Оксана Литовченко

" Кінець Чирви-Козиря" (1959) – Оксана

"Коли починається юність" (1959)

" Летючий корабель" (1960) – Оленка

" Лісова пісня" (1961) – Польова русалка

" Важкий колос" (1970) – Дар'я

" Салют, Маріє!" (1970) – Марія

" Лише три тижні " ( 1971)

" Камінний господар" (1971) – Донна Анна

" Приборкання вогню" (1972) – Наталія Башкирцева

" Вічний поклик" (1973-1983) – Анна Кафтанова

" Хвилі Чорного моря" (1976) – Тетяна Іванівна

" Дівчинко, хочеш зніматися в кіно?" (1978) – Віра Федорівна, мама Інги

" Діти як діти" (1978) – Таня, мама Дмитра

"Море" (1978) – Віра Галузо

" Напередодні прем'єри" (1978) – Ксенія Павлівна

" Літні канікули " ( 1979)

" Осіння історія" (1979) – Анна Георгіївна Зорина, завідувачка МІСЬКВНО

" Поема про крила" (1979) – Юлія Туполева

" Київські зустрічі " ( 1980) – Марія

" Сімейне коло" (1980) – Тетяна Михайлівна Сомова

" Розплата" (1980) – Ганна Корякіна

"Овід" (1980) – Джулія

" Було у батька три сини" (1981) – Мати

" Висока проба" (1983) – Ольга

" Останній доказ королів" (1983) – Естер Тавнсенд, секретар президента США

" Мама, рідна, любима..." (1986) – Доктор

" В одне єдине життя" (1986) – Ірина

" Сімнадцять лівих чобіт" (1991) – Тетяна Сергіївна, мати Альоші

" Чотири листи фанери" (1992) – мати Богдана Мазепи

" Два місяці, три сонця" (1998) – мати Олексія

" Завтра буде завтра" (2002) – Марія Антонівна, директор дитбудинку

" Ніро Вульф і Арчі Гудвін" (2003)

" Зимовий роман" (2004) – Ніна

" Вони танцювали одну зиму" (2004) – мати Андрія

"32 грудня" (2004) – Маргарита Миколаївна

"За два кілометри від Нового року" (2004) – Ада

"Полювання на Ізюбря" (2005) – м ати Ірини

" Летюча миша" (2005) – ба буся

" Квіти для снігової королеви" (2006) – Жанна Семенівна

" Утьосов. Пісня довжиною у життя" (2006) – Олена, дружина Утьосова, у зрілому віці

" Дев'ять життів Нестора Махна" (2006) – Євдокія Махно

" Інфант " ( 2006)

" Мій генерал " ( 2006)

" Щастя за рецептом" (2006) – бабуся Євгенія Веніамінівна

" Чоловіча інтуїція" ( 2007) – Кирилова мати

" Оплачено смертю" (2007) – Аврора Морозова

" Єрмолови" (2008) – Семен Сорока

"Тарас Бульба" (2008) – Тарасова дружина

" Адмірал" (2008) – Ганна Тімірьова у старості

" Вогні притону" (2011) – Любина мати

" Особисте життя слідчого" (2012) – Савельєва Ангеліна Степанівна

" Свідок Женя" (2012) – Євгенія Сакевич-Даллас

" Дворняжка Ляля" (2014) – Євгенія Черкасова

" Я кохаю свого чоловіка" (2016) – Поліна Штрауб

" Обручка з рубіном" (2018) Катерина Добровольська