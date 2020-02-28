Ада Роговцева отримає почесну "Золоту Дзиґу" за внесок у розвиток українського кіно

Відома українська акторка театру та кіно Ада Роговцева отримає почесну нагороду "Золота Дзиґа" за внесок у розвиток українського кіно. Урочиста церемонія нагородження відбудеться у Києві вже в квітні цього року.

Про те, що Ада Роговцева отримає "Золоту Дзиґу" повідомляється на офіційному сайті Української кіноакадемії.

Цікаво: З'явився перший офіційний трейлер до фільму "Номери" Сенцова та Сеітаблаєва

За свій творчий доробок у 60 років Ада Роговцева отримала понад 150 ролей у театрі та понад 100 ролей на телебаченні. Українська артистка театру та кіно відома такими роботами, як "Лісова пісня", "Салют, Маріє!", "Вічний поклик", "Камінний господар", "Приборкання вогню", "Море", "Було в батька три сини", "Сімейне коло", "Розплата" та іншими.

У двадцять три роки я отримала звання Заслуженої артистки України. Це було випробування! Переляк! Я розцінила це як аванс і все подальше життя, отримуючи нагороди, сприймаю їх саме так. Роки беруть своє, але хочеться сподіватись, що віддячу вам, люди, і за цей аванс. Дякую, Золота Дзиґо!,

– прокоментувала свою нагороду Ада Роговцева.

Додамо, що, окрім нагородженння премією за внесок у розвиток українського кіно, "Золота Дзиґа" вручатиметься ще у 22 номінаціях. Четверта урочиста церемонія відбудеться вже 28 квітня у конгресно-виставковому центрі "Парковий".