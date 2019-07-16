Ада Роговцева: шлях української легенди та її "обгорілі крила"

Знаменита українська актриса театру та кіно Ада Роговцева святкує свій 82-ий день народження. Що довелось їй пройти та від чого відмовитись – читайте у нашому матеріалі.

Попри свій вік, у неї доволі активне життя: грає на сцені, їздить на кінофестивалі, допомагає воїнам. Вона активно підтримувала дві українські революції: Помаранчеву та Євромайдан. З початку війни з Росією допомагає бійцям АТО. Їздила виступати на схід України і збирала гроші на лікування військових. В Росії її ненавидять, проти неї було порушено кримінальну справу. Хоча до конфлікту вона успішно працювала в Росії.

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З нагоди свята редакція LifeStyle 24 розповість про її творчий та особистий шлях.

Перші зіркові кроки

Народна артистка та Герой України розпочала свій зірковий шлях дуже рано. Мріяла стати журналісткою, писала вірші і неперевершено їх декламувала. Але за порадою подруг пішла в театральний інститут і стала великою актрисою.

Свою першу роль в кіно отримала у 18 років. Ще юна Ада зіграла Наталю Башкирцеву у фільмі "Приборкання вогню". А згодом у фільмі "Коли співають солов'ї" зіграла Мар'яну Кудель.



Юна Ада Роговцева / Ivona - bigmir)net

Кохання всього життя

Під час навчання в Київському інституті закохалася в народного артиста СРСР Костянтина Степанкова. Він був її викладачем, а став наставником і коханням на все життя. Заради молодої актриси Степанков покинув свою сім'ю і вони одружилися. Разом закохані прожили сорок шість років.

Попри усі труднощі, яких було немало у житті Ади, вона зуміла досягнути успіху. У 23 роки вже стала заслуженою артисткою, а у 30 років отримала звання народної. Народила двох дітей, а на її рахунку десятки фільмів і вистав.



Актриса на сцені театру / Elle.ua

Роговцева не приховувала свого щастя, доки не втратила найдорожчих людей. У липні 2004 року поховала коханого чоловіка, після чого присвятила свою книгу "Мій Костя" їхньому коханню. А в липні 2012 року втратила сина Костянтина, який помер від невиліковної форми раку.



Ада Роговцева в родинному колі / Ходорів Сьогодні

Після смерті сина актриса не виходила на сцену, не давала інтерв'ю і майже ні з ким не розмовляла. Лише після того, як написала свою другу книгу "Свідоцтво про життя".

Коли любиш сина, як нікого і ніколи, і він тебе любить так само – як жити без нього?,

– сказала актриса

Опора і підтримка

У важкий час дочка і внуки допомогли їй вибратися з горя. Вона обожнює їх. Саме вони стали її великою підтримкою. Хоча й каже, що без сина та чоловіка її життя ледь не стало порожнім.



Ада Роговцева із дочкою і онукою на зйомці проекту "Щирі" / Elle.ua

Роговцева зуміла піднятися і піти далі. У свої 82 продовжує вражати своїми оптимізмом і енергією. Активно веде творче життя: знімається у кіно, грає в театрі і вважає себе щасливою.

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Варто зауважити, що українська легенда досі гастролює Україною та часто навідується на Донбас. Наразі її пріоритетами є підтримка воїнів АТО та ув'язненого режисера Сенцова. Її мужність просто захоплює. А життєвій мудрості варто повчитися.

Автор: Ірина Ковальчук