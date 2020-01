Адаму Ламберту – 38: особисте життя і творчий шлях американського співака

Популярний американський співак Адам Ламберт сьогодні, 29 січня, святкує свій день народження. Талановитому артисту виповнюється 38 років.

Високий, красивий виконавець, який володіє чарівним тенором і відрізняється своїм епатажним виглядом. Більшість його пісень стали хітами не тільки в Америці, а й у всьому світі. У віці дев'яти років Адам вирішив, що хоче пов'язати своє життя з музикою та сценою.

Читайте також: Опра Уінфрі святкує 66-річчя: шлях до успіху найбагатшої жінки шоу-бізнесу

Ламберт вперше вийшов на сцену в шкільному музичному спектаклі. Пізніше він розповідав, що виступ перед публікою приніс йому задоволення. Також йому сподобалося, що навколо були творчі та обдаровані діти. В старших класах після школи він грав в професійних музичних постановках, гастролював по США та Європі. У віці 18 років Адам вступив в Каліфорнійський державний університет, проте після двох місяців навчання залишив його, бо зрозумів, що мріє про зіркову кар'єру.

Особисте життя

Американський співак ніколи не приховував свою нетрадиційну орієнтацію. Такі подробиці шокували прихильників Адама. У 2009 році він зайняв друге місце у восьмому сезоні конкурсу "Американський ідол", а за декілька днів до фіналу опублікував фото, де він цілується з чоловіком. Після цього заявив, що нічого незвичайного в такій ситуації немає.

Під час виступу на American Music Awards в 2009 році Адам поцілував свого клавішника Томмі Ретліффа, пояснивши, що його вчинок був незапланований та експресивний. Найдовшими були стосунки Ламберта з фінським журналістом Саулі Коскіненом, які тривали три роки. Вони познайомилися в 2010 році, коли Адам гастролював з концертами по Фінляндії.

Творчий шлях

У 2004 році Адам познайомився з Карміт Бачар із попгурту Pussycat Dolls. Тоді дівчина відкрила нічний клуб і запросила Ламберта брати участь у виставах кабаре. Саме так розпочався творчий шлях співака.

Через деякий час він брав участь в проєкті "Американський ідол", де на прослуховуваннях виконав пісні Rock With You Майкла Джексона та Bohemian Rhapsody гурту Queen. У фіналі шоу Адам виступив разом із своїми кумирами гуртом Queen та зайняв друге місце.

Дебютний альбом під назвою For Your Entertainment співак записав разом із світовими зірками – Леді Гагою та Пінк. Окрім цього альбому, Адам має ще два – Trespassing та The Original High.

Перший сольний концерт Адама відбувся в 2010 році в Каліфорнії.

Разом із Елтоном Джоном та гуртом Queen у 2012 році Ламберт дав безкоштовний концерт в Києві, який був присвячений боротьбі зі СНІДом.

Зараз Адам не втрачає популярності і продовжує гастролювати світом, стає учасником фестивалів. Його запрошують на ток-шоу і радіо, видання друкують інтерв'ю зі співаком.

Пропонуємо переглянути добірку найпопулярніших відеокліпів співака.

Adam Lambert - For Your Entertainment: дивитись відео онлайн

Adam Lambert - If I Had You: дивитись відео онлайн

Adam Lambert - Whataya Want from Me: дивитись відео онлайн

A dam Lambert - Never Close Our Eyes: дивитись відео онлайн

Adam Lambert - Better Than I Know Myself: дивитись відео онлайн

Adam Lambert - Better Than I Know Myself (Official Video)