Адель може втратити половину статків через розлучення: деталі

Співачка Адель тиждень тому розбурхала мережу новиною про розлучення з чоловіком Саймоном Конецьким. А тепер стало відомо, що він може претендувати на половину її пожитків.

У жовтні 2018 року співачку Адель визнали найбагатшою серед зірок Великобританії, яким до 30 років. Її статки складали 187,5 мільйона доларів. Однак, як повідомляє видання The Sun рівно половини своїх зароблених грошей вона може позбутися.

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А все через розлучення з чоловіком, про яке стало відомо близько тижня тому. Згідно з підсумками шлюборозлучного процесу, 45-річний Саймон Конецький має повне право претендувати на половину статків своєї колишньої дружини. Причиною цього є те, що під час одруження пара не уклала потрібний контракт, який засвідчував би те, що кожен з подружжя не претендує на майно іншого.